Luis Alvarado previo al debut ante Olimpia: "Hablar de salvar categoría sería mediocre, faltan 38 fechas"

Seguir a @fredyro19

Luis Alvarado es sangre nuevo para los banquillos del fútbol hondureño. El técnico de 31 años del Honduras Progreso dirigirá su primer torneos desde el inicio y debutará en el Apertura 2019-20 nada más y nada menos que ante el Olimpia de Pedro Troglio.

El joven timonel valora la actualidad de los suyos, analiza al rival de turno y considera que es "bueno que vengan entrenadores con ese tipo de cartel" que tiene Troglio.

Cree "hablar de salvar la categoría sería mediocre porque todavía faltan 38 fechas", eso sí, pretende ir paso a paso con su onceno en la búsqueda de los objetivos.

¿Cómo mira a su equipo para el estreno ante Olimpia?

Estamos bien, fuertes y contentos de iniciar en casa este torneo que nos prepara nuevos retos y desafíos que queremos afrontar con mucha responsabilidad.

El debut es contra el Olimpia de Troglio el que mejor se ha armado e invirtió cantidades fuertes de dinero...

A estas alturas el rival no nos quita el sueño, queremos jugar ya en casa sin importar quién sea el rival, nosotros los miramos a todos de frente , ni para abajo ni para arriba; nos toca Olimpia, que para nadie es desconocido que tiene bastante afición en todo el país y El Progreso no es la excepción, podemos vaticinar que será un llenazo total.

¿Para un técnico joven como usted qué representa enfrentarse a una figura mundial como Pedro Troglio?

Sobre todo para la Liga Nacional es bueno que vengan entrenadores con ese tipo de cartel, al igual que el profesor (Hernán) Medford, (Héctor) Vargas y Diego (Vázquez) que tienen un cartel importante en Honduras; nos toca a nosotros hacer nuestro propio currículo, es un privilegio para mí pertenecer a este grupo de profesionales que va a dirigir en Liga y haré mi mejor esfuerzo.

Kevin Hernández y su dardo a Platense: "No me valoraron como yo lo hice con ellos".

¿Cómo se enfrenta a ese tipo de rivales que están tan bien dirigidos?

Queremos ser fuertes en casa y recuperar la identidad, que la gente se sienta identificada con este equipo, que le guste ir a ver al Honduras Progreso sin importar la cancha en la que vaya a jugar y nuestro primer reto es el sábado a las 3:30 pm.

¿Cuánto motiva al jugador jugar en un marco como el que habrá este sábado?... usted fue futbolista hasta hace poco.

El debut del Honduras Progreso fue ante Olimpia en Comayagua y le ganamos 2-0, los escenarios diferentes pero siempre queda esa posibilidad de arrancar contra ellos; será un bonito marco, terminamos con llenazos acá, no era como queríamos porque era para salvar la categoría pero tenemos la posibilidad de iniciar jugando en casa y queremos aprovecharlo.

¿Cuál es la actualidad del Honduras Progreso para afrontar el torneo Apertura 2019-20?

Ya estamos con el plantel completo que vamos a competir esta temporada, sumamos a Kevin Hernández en la portería; asimismo a Paulo César Almeida en la defensa, a Samuel Lucas y Nelson Marín en el lateral izquierdo; Edder Delgado en la contención, Gerson Rodas también mediocampista, Pedro Pablo Mencía por las bandas; también estarán 'Machuca' Ramírez que viene del Marathón, Jerrel Britto, un viejo conocido, y Fabricio Izaguirre que es un joven que salió de las pruebas que hicimos en la ciudad.

Hay un bloque consistente, siendo el tema administrativo lo único clave, ¿cómo han manejado esa situación, ya está hablado?

Sí, también mencionar que se nos sumó Darvis Argueta... y sí, hemos platicado todas esas situaciones, había muchas cosas que cambiar en este equipo, en la parte deportiva y administrativa para que funcione bien, pues no es casualidad que lleve dos años peleando descenso este equipo, entonces para hacer algo diferente tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar y gestionar el club.

¿Cómo analiza a Olimpia, su primer rival en el torneo?

Siempre es un equipo que va a competir, que tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, por lo tanto lo respetamos igual que todos los rivales y a medirnos el sábado.

Luis Alvarado confía en su método de trabajo y le apunta a un debut dulce este sábado frente al reforzadísimo Olimpia.

¿Están habilitados todos los refuerzos?

Todavía están en cierre de fichajes, todos los equipos están con algunas trabas, están pidiendo títulos... es difícil porque en Honduras no sabemos que hay especialidad en preparación física y de porteros, así como los jugadores, pero todo eso lo está solventando la cuestión administrativa.

¿Es este el torneo de su graduación?

Estoy aprendiendo cada día, estaba claro que si descendía con el equipo no era un mal entrenador y si lo salvaba tampoco es que soy un gran entrenador. Como le digo a mis jugadores: Si soy capaz de entrar en sus cerebros y hacerlos cambiar, mejorar como personas y profesionales, esa será mi graduación como entrenador.

¿Es esta la forma en que se visualizó con el Honduras... iniciar con el marco esplendoroso con que arrancará el torneo este sábado?

Cuando agarré el reto es porque tuve la fe que lo podía hacer, confié en la capacidad de los jugadores y sabía que lo podíamos hacer; también sabía que el precio sería carísimo si no lo lográbamos, ahora tengo la posibilidad de haber trabajado estas seis semanas con el equipo como yo quise, el club está estructurado como quise, cada uno de los jugadores que está aquí es porque yo los pedí, confío en ellos porque son buenos jugadores y les voy a dar la oportunidad de seguirse mostrando en Liga Nacional.

Luis Alvarado es ponderado y no pone excusas, ¿si algo que falla habrá alguna situación que lo haya condicionado?

En lo absoluto, hasta hoy todo se ha hecho al cien por ciento como yo he querido, el equipo ha estado entrenando bien, todos están sanos, entonces en ese sentido estoy contento y lo que menos habrá son excusas.

¿A qué aspira este Honduras Progreso? ¿En qué etapa del campeonato se ve?

Está preparado para ganar el primer partido, vamos partido a partido, hablar de salvar la categoría sería mediocre porque todavía faltan 38 fechas para definir el descenso, para estar hablando de eso; hablar de un campeonato sería irresponsable de mi parte por la preparación de los demás equipos. Nuestra preparación ha sido el primer partido sin saber antes quién sería nuestro rival, sabemos que será Olimpia y vamos por ellos.

¿Le gusta el formato de la Pentagonal?

Me gusta. Mientras menos equipos clasifiquen, mejor, porque nos vuelve competitivos a todos; el torneo pasado clasificaban seis, quedaban cuatro afuera y habíamos cuatro peleando descenso, era facilito clasificar a la liguilla porque cuatro no competíamos. Cada vez hay menos espacio y son menos los privilegiados, ojalá podamos llegar a cuatro clasificados, algún día a dos y si solo uno hace mejor las cosas y es campeón, bienvenido sea.

¿En qué lugar se ve el joven Luis Alvarado con todo ese bombo de técnicos con experiencia que hay? Con títulos en Liga, hasta un subcampeón mundial hay...

Aprendiendo de cada uno de ellos, tomando lo bueno... lo que vea que no me parece no lo voy a tomar, son 31 años que recién cumplí, estoy comenzando y algunos de ellos a mi edad estaban jugando fútbol todavía, entonces es depende como uno lo vea, puede ser ventaja o desventaja.

Hace poco estaba jugando al fútbol, ¿ya no siente esa 'espinita'? ¿Cómo se ve ahora en esa faceta de técnico?

Rapidito hice ese cambio de chip, mi último partido en Liga Nacional fue contra Motagua, la final que perdimos en Tegucigalpa, a partir de que el equipo no me renueva contrato me enfoco en mis estudios y prepararme; gracias a Dios tuve la oportunidad de debutar a los 31 años como director técnico, en ese sentido ya cambié mi chip radicalmente, la faceta de jugador está en el olvido y ya como entrenador, haciendo mi mejor esfuerzo.