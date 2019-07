Edder 'Camello' Delgado: "Pasar de un equipo grande a uno pequeño es bastante la diferencia"

Seguir a @fredyro19

Cuando todo indicaba que reforzaría al equipo de Pedro Troglio, Edder Delgado dice que Olimpia no fue '"claro" y ahora le tocará enfrentarlo con su nuevo club, Honduras Progreso.

El ex capitán aurinegro dice estar "contento de que me abriera la puerta Honduras Progreso, el presidente (Elías Nazar) me habló estando en Real España, es una nueva etapa y esperamos arrancar con pie derecho", manifestó desde su trinchera en la Perla del Ulúa.

Antes de estrenarse en el torneo Apertura 2019-20, 'Camello' reconoce que "pasar de un equipo grande a uno pequeño es bastante la diferencia", pero se mantiene "con la misma mentalidad", pues "el objetivo es el mismo, pelear por un título".

Y ese no solo es su objetivo, es el de todo el plantel progreseño: "Desde que llegamos, el profesor (Luis Alvarado) fue clarito: 'vamos a pelear por un título'".

Prosiguió: "Hay un grupo bastante confortable, un equipo con experiencia, que se ha reforzado bien", valoró positivamente.

Pero no se olvida del conjunto olimpista y recuerda que con ellos "parecía todo clarito, no pude quedarme, es una nueva etapa y estamos contentos aquí".

Añade que con los albos "prácticamente teníamos todo (arreglado), pero nunca me dijeron venga a firmar, y al no tener una decisión definitiva decidí regresar a mi casa", sentenció.



Edder 'Camello' Delgado recibió el visto bueno de Pedro Troglio en Olimpia, pero repentinamente todo se enfrió y abandonó la disciplina merengue.

Sobre Troglio, a quien tendrá en su contra este sábado a partir de las 3:30 de la tarde en el Humberto Micheletti, cuenta que "hablé con él, me dijo que sí estaba de acuerdo en que me quedara".

El jugador, que lamenta que "estuve dos semanas con ellos y no fueron claras las cosas", sin embargo, tiene palabras de respeto hacia el León: "Son un gran equipo, el más grande de nuestro país, lastimosamente no se dio y estamos enfocados en el Honduras Progreso".

SE FROTA LAS MANOS PARA JUGAR A ESTADIO LLENO

Edder Delgado, quien se reencontrará con su hermano Juan en el Honduras y se acostumbró a disputar partidos de esta índole con Real España, avizora un llenazo el sábado.

Antes, eso sí, estima que "estamos para pelear, vamos partido a partido, esperamos que este partido con Olimpia sea el inicio de un equipo que va a pelear por el título", reiteró.

"Va a estar espectacular el marco, es un partido que atrae gente y esperamos salir victoriosos", manda como grito de batalla el incansable volante de contención que vestirá por priemra vez una piel que no sea amarillo y negro en la Liga Nacional.