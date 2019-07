Hernán Medford está preocupado por el "duro" clima que encontrarán en Tocoa

El entrenador del Real España, Hernán Medford, se presentó un poco cortante en sus respuestas, escueto en algunas ocasiones en la rueda de prensa y habló sobre el partido de debut de la Máquina de este domingo contra Real Sociedad en Tocoa, Colón.

Al estratega colombiano se le cuestiona sobre cómo será el 11 titular que enviará a la cancha y fue sincero: "Siempre hay opciones, este es un equipo con 28 jugadores y cualquiera de ellos puede jugar. No se puede saber, al inicio de una temporada cualquier amistoso que tenga se necesita tiempo para ver lo que quieres", inició diciendo.

Real España hizo con buen suceso su paso por la fase de grupos de la Copa Premier Centroamericana clasificando a semifinales y esto le sirvió a Hernán para ver el rodaje que va teniendo el equipo.

Pero es claro que la evaluación del plantel será: "Lo iremos viendo con los partidos y los comenzaré a juzgar en el cuarto, quinto partido que yo sé que habrá una plenitud de los juegos", mencionó.

Medford ya sabe que jugar en Tocoa no es fácil por lo complicado del rival y la cancha. "Lo importante es iniciar bien y trataremos que sea así en la cancha del Real Sociedad. Siempre he dicho que tengo el equipo listo, el equipo que va a jugar ya lo tengo definido", sentenció sin dar pistas sobre el once.

Una de las ausencias de peso que tendrá el equipo es la baja del delantero Darixon Vuelto quien se fue a la Sub-23 que este viernes viaja a Perú para disputar los Juegos Panamericanos. "Para eso están contratados, para hacer goles, no hay nadie indispensable, esperamos encontrar goles con los muchachos que quedan".

Lo que sí resaltó "El Pelícano" es que le preocupa el clima que encontrará en horas de la tarde el Tocoa donde se jugará a las 3.30 de la tarde. "Yo no me puedo anticipar a cómo está la cancha, sí, es un clima pesado, siempre se sigue permitiendo jugar con este tipo de climas, para uno es complicado estar sentado allí, hasta para la afición pero aquí permiten cualquier cosa"