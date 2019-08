Courtois y la indirecta a Keylor Navas: ''Ahora está claro quién es el número uno''

El arquero Thibaut Courtois brindó declaraciones para el portal de su país Het Nieuwsblad mientras realiza la pretemporada con el Real Madrid en Estados Unidos.

El belga se muestra con confianza en su segundo año como madridista y deja claro quién se adueñará de la portería para este próximo curso.

''Creo que ahora está claro quién es el número uno. Me siento más fuerte que nunca'', aseguró Courtois, consultado sobre la rotación con el costarricense Keylor Navas.

''He tenido una muy buena preparación, he entrenado bien y estoy fino. Después de la temporada pasada, mi porcentaje de grasa fue del 8,8 por ciento. Regresé este verano con un 8,1 por ciento, lo que es bueno después de un mes de vacaciones. Me siento bien, espero que continúe esta línea'', agregó el arquero, de 27 años.

Por último Courtois se refirió a su compatriota Eden Hazard y evitó compararlo con Cristiano Ronaldo.

''Eden es Eden. No tiene que compararse con nadie más. Simplemente tiene que ser importante para el equipo. Que haga lo suyo, como con el Chelsea y el equipo nacional. Luego todo estará bien'', cerró el guardameta.