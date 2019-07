¡Jerry Bengtson fuera del Olimpia; Deybi Flores renovó su contrato!

¡Muerto el Rey viva el Rey! El Olimpia no se anda por las ramas y hoy se ha confirmado que el delantero Jerry Bengtson no seguirá vistiendo la elástica blanca ya que no hubo acuerdo para su renovación y su futuro está en el extranjero.

El artillero se había presentado a los entrenamientos sin solventar su situación pero se conoció este viernes su baja, pero tras su ausencia, la maquinaria merengue se puso a trabajar y tenía el as bajo la manga; el delantero Eddie Hernández llegó para ocupar su puesto.

Bengtson contaba con el visto bueno del entrenador Pedro Troglio, pues es un artillero y goleador confirmado, pero en Olimpia se toman decisiones y tras acordar el contrato, queda al margen y su historia con los merengues fue de dos torneos donde no pudo lograr el campeonato.

CONFIRMADO DEYBI FLORES

Quien sí logró un acuerdo con la dirigencia fue el mediocampista Deybi Flores quien estampó su firma con Olimpia para seguir en la contención. Esto fue lo que apartó a Edder Delgado quien estuvo entrenando pero nunca lo llamaron a firmar contrato.

Flores es otro de los jugadores con los que Pedro Troglio comenzó a armar su once, pues lo considera valioso en su esquema al ser un mixto que le pueda dar alternativas en la marca y creación de fútbol.

“Deybi Flores ya firmó ayer y va a jugar de titular en El Progreso. A Bengtson ya no cuento con él, necesito a los futbolistas que están aquí y los que me representan”, manifestó el entrenador argentino Pedro Troglio.

Estos serían los últimos movimientos que estará realizando el rey de copas de cara al Apertura, pues todavía falta la firma de contrato de Hernández; también está pendiente llegar a un acuerdo con el lateral derecho Brayan Beckeles quien se encuentra entrenando con el equipo.