Eddie Hernández: "Aparte de la Selección, este es el desafío más grande"

"Ya tengo una semana de entrenamiento con el Olimpia, ustedes no se habían presentado es diferente, no hemos arreglado la parte contractual pero solo faltan detalles", fueron las primeras palabras de Eddie Hernández entre risas a los periodistas previo al entrenamiento del Olimpia de este viernes.

Sobre las palabras del entrenador olimpista Pedro Troglio, quien manifestó que no necesitaba verlo y que ya conocía quien era, el delantero confesó.

"Si él ya dijo eso pues solo me queda sentarme con la directiva y arreglar lo del contrato, pues esperemos que se pueda dar lo más pronto, es una nueve aventura y sería la más atractiva y un gran reto para mí", siguió diciendo Hernández.

Para el atacante estar en el Olimpia es un gran desafío: "Aparte de la Selección, este es el desafío más grande, Olimpia es un plus, es el equipo más grande de Honduras y si no de Centroamérica, el ponerme esta camisa significa algo grande para mí"

Eddie confesó la plática que tuvo desde el primer día que llegó con el profesor Pedro Troglio.

"El profesor Troglio desde el primer día que llegué me dijo que no necesitaba verme porque ya sabía quien era y pues tendrá que dar el sí para que yo firme con la directiva, ahora me estoy poniendo a tono", arguyó.

Hernández tras culminar su vinculación con el Vida en el campeonato Clausura, estuvo esperando resolver su futuro, es por eso que dice que no esta bien en la parte física.

"Ya hace unos años se venía rumorando de la llegada al Olimpia, ahora estoy como agente libre y tengo a posibilidad y ojalá que se pueda dar, físicamente no estoy al cien, si el profe me requiere sabrá que no lo estoy, para eso estamos trabajando.

En cuanto a vestir los colores de los blancos, el cañonero del Aguán fue tajante con su respuesta.

"Quién no quiere estar en aquí, es el equipo más grande de Honduras, en todos los equipos se comenta, que uno no lo haga público es otra cosa, pero todos en Liga Nacional tenemos ese sueño de jugar en Olimpia"

¿Qué se siente una semana sudando la camisa del Olimpia , es cómo te imaginabas?

"Sin duda, es bonito llegar al plantel y que lo reciban de gran manera, ya nos conocemos con todos, compartimos en la Selección y creo que eso es bonito y me genera una ilusión de hacer cosas buenas en el equipo.

Los merengues tienen tres años de sequía sin ganar un título, eso es parte del compromiso que siente el atacante.

"Olimpia es el más grande, tiene una gran sequía pero como todos se levanta y se está armando para ganar el campeonato y me gustaría ser parte de este nuevo proyecto"

¿Te Imaginas anotar el gol de la final? se le consultó "Sería bonito, es como ponerle la cereza al pastel como se dice, hay un plantel amplio y se puede hacer muchas cosas con este gran plantel".