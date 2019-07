Pedro Troglio: “A partir de mañana no puedo esperar a nadie más”

El entrenador argentino del albo, Pedro Troglio, repasó en conferencia de prensa el presente del Olimpia. Confirma los titulares, habla de lo que le espera en la cancha del Honduras y la idea que veremos de su esquema.

Muy elocuente, con bromas y hasta dado algunas charlas a los periodistas sobre su experiencia como jugador y entrenador. Dejó ver la práctica porque dice que no tiene nada que esconder. Le preocupa el calor de la Perla que le espera este sábado a las 3.30 pm.

Leer. EDDIE HERNÁNDEZ SE UNE A LOS ENTRENOS DEL OLIMPIA

¿Listo para hacer su debut?

Sí, listo, ya preparado en este verano, hemos trabajado bastante y hay que empezar a jugar y la realidad comienza en el momento que uno arranca el torneo, expectante y que salga todo bien.

¿Con la llegada de Eddie Hernández ya queda descartado Bengtson; y cómo queda el caso de Deybi Flores?

Deybi Flores ya firmó ayer y va a jugar de titular ante Honduras Progreso, así que ya está. No cuento con Bengtson porque tampoco está acá, no viene y sinceramente necesito a los jugadores que están acá. Los futbolistas a veces esperan que salga alguna posibilidad afuera y yo necesito tener los jugadores que me representen y jueguen para mí; el que no está no cuenta, solo los que están entrenando.

¿O sea que Eddie Hernández si cuenta?

Eddie está aquí entrenando y no necesito mirar a Hernández si juega bien, ya sabemos quién es; es un jugador con trayectoria, de Selección, y lo único que tenemos que hacer es ponerlo bien físicamente porque estuvo parado. Ya cuando firme con el club va a tener posibilidades.

¿Más que pedir a Eddie usted pidió un delantero sino se quedaba Bengtson?

Nosotros creímos que había que traer un delantero más tomando en cuenta la cantidad de partidos que íbamos a jugar y el club tenía la posibilidad de traer a Eddie, se trajo y me parece una muy buena opción porque era un futbolista que conoce el medio, es de Selección y poniéndolo bien nos puede servir y estamos conformes. A partir de mañana no puedo esperar a nadie más; que venga un jugador y me diga que no consiguió club afuera y quiera jugar en Olimpia ya en la sexta fecha, ya cuento con los que están jugando.

Leer: JERRY BENGTSON QUEDA FUERA DEL OLIMPIA

Usted es de los que sabe que aquí todos nos conocemos y las diferencias se marcan dentro del campo…

Yo he hecho de todo desde joven, tapaba las prácticas, no dejaba entrar a nadie y después la realidad es que terminábamos perdiendo; a veces no conocían como jugábamos y también nos ganaban. Yo creo mucho en lo que trabajamos, esto es fútbol y a veces se juega todo bien y a veces pega en el palo, ganás y sos un fenómeno o rematas 20 veces al marco y no entra y pierdes 1-0 y sos un desastre. Yo creo que lo que ocultás se ve en el primer partido y para qué ocultar.

Los jugadores del Olimpia en su entrenamiento antes de viajar a El Progreso. Fotos Ronal Aceituno

¿Muchos creen que dar el 11 es darle armas al rival?

Hoy en el fútbol apretás un botón y sabes toda la información de un equipo, ves imágenes y no hay misterios, además los que hemos jugado fútbol sabemos cómo te levantás ese día, como definís la primera jugada y para mí no hay misterios.

¿Cómo espera ver a Olimpia ante Honduras?

Yo espero verle mejor de lo que fue en los partidos de pretemporada. Fueron tres duelos donde no hay el descanso justo ni el trabajo justo; espero mañana después de 10 días que los jugadores puedan expresarse al máximo y ver un equipo como lo queremos.

¿Usted va al grano?

Sí. Yo lo que tengo que hacer es una crítica a los horarios porque en los lugares de calor hay que jugar después de las 5.00 de la tarde; la Fifa lo dispone eso, porque si le das la posibilidad de hacer un cambio, vamos a recapacitar hasta el día que le pase algo a algún jugador; yo como federación y como liga apostaría jugar a las 5.00 pm.

¿Cómo se imagina su debut; con un Olimpia jugando bonito o ganar?

A mí me gusta que mi equipo juegue bien al fútbol, lógicamente que cuando más bonito jugás más posibilidades tendrás de ganar. Pero ya viendo el partido y sos un desastre y ganás 1-0, me voy feliz porque tendré tiempo de trabajar en la semana. Si sos un desastre y perdés me voy preocupado, pero la intensión es que el equipo juegue bien, le guste al público y por supuesto se gane.

De la cancha que opina…

Es una cancha más angosta, más chica, se puede jugar bien en canchas chicas y difíciles, se juega bien y no es excusa. A veces los equipos tienen que aprender a ganar en las adversidades.

¿Le da buena pinta este Olimpia?

Somos conscientes que nos hemos reforzado bien, no estamos solos en esta pelea, que hay un equipo que ha mantenido la hegemonía en Honduras como el Motagua, que mantiene el mismo plantel, la idea de juego, incorporó jugadores importantes, lo mismo que Marathón, Real España… no estamos solos, no es fácil pero intentaremos conseguirlo como sea.

¿Tendrá minutos Maidana?

Maidana viaja, estará dentro de los 18, ahora, Morales no porque recién llegó y tiene que hacer un camino porque aquí hay gente que se ha ganado el lugar y no hay preferencias para nadie, jugará el que esté mejor.