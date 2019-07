Darixon Vuelto: “La mentalidad de nosotros es regresar al país con una medalla”

La Selección Sub-23 de Honduras ha salido esta mañana hacia Perú para enfrentar los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El combinado nacional tomó su vuelo desde Tegucigalpa a Panamá y de suelo canalero a territorio peruano.

Los futbolistas Darixon Vuelto, José Mario Pinto y Ricky Zapata dialogaron con los medios y expresaron su sentir por este reto en sus carreras.

“Con mucha felicidad, se me presenta una oportunidad y ahora toca aprovecharla de la mejor manera, todos vamos con el objetivo de hacer las cosas bien, la mentalidad de nosotros es regresar al país con una medalla, el no haber estado antes me ayudó para analizar en lo que estaba fallando, se me presentó otra oportunidad”, comentó Vuelto, jugador del Real España.

El zurdo se mostró agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que le brinda para retomar su nivel y espera aprovechar la misma.

“Gracias a Dios estoy volviendo a mi nivel y ahí están los resultados, ahora toca aprovechar la oportunidad y los resultados se verán en los partidos, acá somos una familia y estamos unidos”, comentó.

Honduras debuta el lunes contra Jamaica a las 4:30 pm (hora de Honduras), luego se medirá ante la local Perú el jueves 1 de agosto a las 6:30 pm y cierra la fase de grupos contra Uruguay el domingo 4 a las 4:30 pm.

