Las duras palaras de Héctor Herrera: ''La realidad es que nadie mira la liga mexicana''

El mediocampista Héctor Herrera concedió una entrenvista para la ESPN, en la habla del nivel del fútbol mexicano, su ausencia en la Copa Oro 2019 y su nueva experiencia con el Atlético de Madrid.

Según explica HH, el nivel del balompié azteca es muy bajo en la actualidad y para poder ser destacado se necesita competir en torneos de Sudamérica como la Copa Libertadores y Copa América.

''Los avances se concretan con títulos o con medallas y nosotros desgraciadamente no hemos conseguido otro logro tan importante'', expresa el mexicano, en relación al último título que consiguió el 'Tri' en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

''Jugar Copa América sería lo que más se asemeje a lo que nos encontraríamos en un Mundial, pues son selecciones que están en un nivel para ganar y obviamente los equipos mexicanos en Copa Libertadores también aumentarían su nivel de competencia y hace que sean más conocidos en el mundo, porque la Liga Mexicana… la realidad es que no la ve nadie'', fue el contudente mensaje de Herrera.

Sobre los jugadores que buscan salir a Europa, el colchonero asegura que los directivos han impedido que sus compatriotas salgan porque los han sobrevalorado. Además, los salarios en la Liga MX son estrepitosos.

''El fútbol está loco con los números y en nuestro país los pocos jugadores que salen cuestan mucho dinero y es algo que detiene a comprar mexicanos, porque tú quieres comprar a uno y cuesta 15 millones y capaz que en otro lugar encuentran a alguien de la misma calidad a menor precio'', afirmó Herrera.

Por último, el mexicano fue una de las grandes ausencias en la Copa Oro 2019 y asegura que rechazó la invitación para poder llegar bien a la pretemporada del Atlético.

''Al no ir a la selección iba a poder descansar y tomarme unos días para entrenar, llegar de la mejor manera aquí y no sufrir lo que hubiera sufrido si no lo hubiera hecho. Es una pretemporada bastante fuerte y si no estás preparado físicamente te cuesta mucho'', sentenció.