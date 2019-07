¡En protesta! Real de Minas no viaja a San Pedro Sula para enfrentar a Marathón

El Real de Minas no realizó su viaje este viernes a San Pedro Sula tal y como lo tenían programado para medirse este sábado ante Marathón por el inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Raúl Cáceres amenaza con salir del Real de Minas si no le pagan

Primero se conoció que el técnico mineros Raúl Cáceres era el que no viajaría, pero este día los jugadores se unieron a la protesta por falta de pago correspondiente al torneo pasado.

"No se viaja, no se ha tenido ninguna respuesta concreta, ninguna acción, por lo que el grupo después del entrenamiento tomó la decisión de respaldar que si yo no viajaba ellos tampoco", empezó diciendo Raúl Cáceres.

También aseguró que "No he podido hablar con el presidente, hablamos de otro tema; hoy a las 5:00 de la tarde nos reuniremos de nuevo con los jugadores, estoy viendo la forma de convencerlos para honrar este compromiso".

Y siguió. "Los muchachos expresaron que si yo me voy ellos también lo hacen, yo no soy quien debo promover una acción de esta, hasta el momento es que no nos presentaremos a este partido, veremos en la reunión de la tarde si los jugadores me entienden que solo es para este juego que no me presentaré"

Cáceres deja claro que esto es en protesta de su salario y que al recibirlo todo continuará con normalidad en el Real de Minas.

"Si Gerardo Martínez nos paga hoy, tomamos el bus a las 5:00 o hasta las 8:00 de la noche o a la hora que sea y nos vamos, si nos pagan nos vamos inmediatamente, a mí me deben seis meses de contrato.

Deja claro que quiere le paguen todo lo que de deben no que solo le cancelen unos meses. "Yo peleo por mi pago total, queremos comenzar un campeonato empezar en cero el equipo, si no tiene capacidad que se haga a un lado".

Pese a que en todo ese tiempo de no recibir su salario, el DT siguió haciendo su trabajo junto a sus jugadores que de igual forma no cobraban lograrlo hacer la hazaña.

Cáceres llegó a finales del torneo Apertura del 2018 al Real de Minas, luego estuvo en el Clausura y logró que el equipo se salvara del descenso, cuando ya todos lo daban por el conjunto que se iba a segunda.