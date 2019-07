Medford: "Los que dicen que la Copa Premier es de mentira, les gusta hablar paja"

El entrenador del Real España, Hernán Medford reveló en EXCLUSIVA a DIEZ detalles de lo que se espera en la realeza para el inicio del campeonato. Lanza un dardo a la Liga Nacional por aprobar partidos a las 2.00 de la tarde y les dijo que solo les gusta copiar lo malo.

El tico fue directo en esta primera parte de la nota, atiza contra los que han criticado la Copa Premier Centroamericana donde participan junto al Olimpia y están en semifinales, les gusta hablar o escribir "paja", en pocas palabras hablar "estupideces". También no es muy optimista para buscar el título de Liga Nacional pero intentarán buscarlo.

"Los que dicen que este es un torneo (Copa Premier Centroamericana) de mentiritas... ¿Cómo será de mentiras si están los mejores del área? No saben saben interpretar y solo les gusta escribir o hablar paja; es como que yo me ponga a hablar de arquitectura o de religión que no se nada, entonces estoy hablando paja; pero tienen derecho a opinar también; estamos en un país libre como en Costa Rica. Paja es hablar estupideces", inicia diciendo en esta imperdible charla.

¿Todos los inicios ilusionan, visitar Tocoa para recibir este partido, cómo se prepara?

Bueno, son momentos que se esperan después de una temporada tan larga y tan cansada, pero vamos a una cancha complicada, un equipo que asciende a la primera división, la emoción que tienen los jugadores, directivos, afición y será una fiesta en Tocoa. Obviamente que llegando el Real España tengo muy buenos recuerdos de esa ciudad pero sabiendo que siempre es un equipo que complica en su cancha.

El profesor Hernán Medford hablando con el periodista de DIEZ, Fredy Nuila. Fotos Moisés Valenzuela

¿Qué destaca de estas semanas de trabajo con su nuevo grupo?

Que los muchachos van entendiendo lo que queremos, pero tengo que ser muy sincero con la afición, falta tiempo para ver mejores cosas sabiendo que es un equipo joven que sea lo que sea lleva más tiempo, pero procuremos que ese tiempo sea más rápido trabajando con consciencia, cada vez más fuerte.

¿Cómo convencer a una hinchada como la del Real España que hasta pesimista está y que su llegada le trajo ilusión?

Lo que pasa es que hay una buena química entre ellos y mi persona y eso es bueno, pero yo he sido sincero que no será fácil llegar al objetivo pero no hay nada imposible, pero si hay que hablar las cosas claras, vamos a ir a buscarlo, obviamente con el tipo de proceso que manejamos costará más.

¿En qué lugar ubica a este Real España que debutará este domingo?

No puedo anticiparme a las cosas siendo entrenador y por respeto a los otros equipos no puedo pronosticar, eso no existe para nosotros, la afición y ustedes como prensa pueden pronosticar; nosotros no lo podemos hacer porque siempre el rival se merece un respeto. Si yo digo tal posición Real España, entonces los otros equipos dirán; ¿entonces nosotros qué? Que las cosas se hablen en la cancha y afuera de ellas haya respeto, no puedo anticiparme.

¿Qué le parece el ambiente y hora del partido en Tocoa?

Lo único que yo critico y no es a la Real Sociedad, sino al fútbol hondureño como al fútbol tico. Respetemos más el fútbol. No podemos jugar a esas horas; es hasta ir en contra de la afición. ¿Imagínese que la pobre afición que estará sentada tres horas bajo ese tremendo sol? Espero que los directivos piensen en la afición, en el ser humano. Esos climas son mortales, hasta que suceda algo grave es que la liga tomará medida; por eso es que en Europa a esa hora no se juega, nosotros copiamos pero solo lo malo copiamos en nuestro fútbol.

