Exfutbolistas de Marathón reclaman pago de salario del torneo pasado

Mucha molestia ha generado en los jugadores que salieron del Marathón, Joshua Vargas y Samuel “Chama” Córdova, quienes reclaman el pago de salario pendiente que les adeuda el cuadro verde por los días trabajados.

Son 18 días de trabajo los que reclaman ambos futbolistas ya que en estos momentos ellos están buscando oportunidad en otros equipos. Chama dice que fue uno de los que siempre puso el pecho cuando se vistió de verde y merece su remuneración.

“Mi reclamo es porque el equipo nos adeuda 18 días que se trabajaron, hasta el último día que quedamos 2-2 frente a Motagua, el equipo no nos quiere pagar, ya se los hizo efectivo a los jugadores que quedaron, pero no entiendo porque no hicieron eso con nosotros. Hablé con directivos que me dieron su palabra pero tengo aproximadamente tres semanas de estar hablando esto con Rolin Peña y nada; pero Marathón no sé si es espejismo que le hacen creer a todo el mundo con grandes contrataciones pero a un jugador como yo que le di todo que le quebraron la nariz, que me rajaron la cabeza, estuve en los tiempos más difícil cuando lo quisieron desafiliar y no entiendo cómo nos pueden hacer eso; estoy molesto”, dijo Córdova.

Y remató: “Le exigimos que pague, porque para ser equipo grande se necesita comenzar con un equipo sin deuda. Los otros equipos que se hacen llamar grandes son responsables y pongo de ejemplo a la UPN que llegué el 27 de junio y el 1 de julio ya me estaban pagando los cuatro días de trabajo y me demuestra que son responsables; no entiendo que pasa con Marathón y sé que mucha gente se molestará”, se quejó el futbolista.

Por su parte, el volante Joshua Vargas, quien se mantuvo por más de tres años en el equipo verdolaga y que ahora busca una oportunidad en Platense, siente que es válida la queja ya que son dos meses de promesas que les hace la dirigencia.

“A los que salimos no nos han pagado, nos dieron fecha de pago para este viernes pero nos dijo el presidente que el lunes o martes saldría pero ya hemos esperado dos meses y no es posible que hagan tantas contrataciones y nos hayan pagado esos 18 días. Es una irresponsabilidad para nosotros que le dimos mucho al equipo; hay mucha molestia porque no es la manera de pagarle a uno que en su momento dio todo por el club”, comentó Vargas.