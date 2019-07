Hernán Medford y sus confesiones: "Al Saprissa lo salvé de la quiebra"

Para Hernán Medford las cosas son blancas o negras, nada gris. El entrenador del Real España sigue soltando perlas y en esta segunda parte de la EXCLUSIVA con DIEZ, nos cuenta sobre lo que hizo en Saprissa, hitos que nadie ha repetido.

Además habla abiertamente de sus colegas Héctor Vargas y Diego Vázquez, dos entrenadores polémicos que cuando tienen un micrófono en frente, dicen lo que piensan; mientras que habla de las cábalas, las que le asustan.

I PARTE: ASÍ CRITICÓ DURAMENTE MEDFORD A LA LIGA NACIONAL

"Yo no lo esperaba tan rápido, fue una historia que el señor Jorge Vergara había comprado el Saprissa; yo me asusté, obviamente que estaba preparado, pero lo bueno que me salió todo bien con un equipo tan histórico que hoy está en la cima y ojalá que alguien la pueda repetir. Yo a ese equipo lo salvé de la quiebra, fui la persona indicada y gané campeonatos en lo deportivo y aquel tercer lugar en el Mundial de Clubes que hoy en día es imposible algún equipo de Centroamérica lo logre", inician contando Medford.

"El estadio Nacional de San José fue conseguido por mí, yo le llevé la idea al presidente Óscar Arias y él tuvo la capacidad de negociar con China y allí está el estadio como el más bonito de todo Centroamérica; un estadio conseguido por Hernán Medford", reconoce el "Pelícano".

No le asusta que los rivales fichen más que Real España: "A mí no me asustan, mi respeto, asustado no, si fuese así no hubiese venido; ni el Real Madrid me asusta".

¿Envidia los fichajes de Marathón? "Que se refuercen, tienen derecho, en la cancha se verá quien es el mejor y en estos momentos solo hay uno que es el mejor y es el Motagua que es el campeón que con mucho honor lo ganaron".

Polémicas con Héctor Vargas: "Vargas es un entrenador que respeto y como dije la vez pasada, tenemos la misma línea, decir las cosas claras y por eso nos tildan de polémicos. Si decir las cosas de frente es ser polémico, pues lo somos; también hay muchas pajas que decimos, pero es parte del show del fútbol, de lo que les gusta a ustedes (periodistas), lo que calienta, el ambiente, ojalá que no pase más allá que sea solo de cancha".

Opina de Diego Vázquez y Héctor Vargas: "Somos técnicos que somos ganadores y entre ganadores siempre vamos con todo; con respeto pero siempre somos directos, frontales, defendemos a muerte nuestros equipos y por eso somos ganadores".

No cree en las cábalas: "No creo en las cábalas porque si creo en ellas te dan problemas; mejor no. Yo respeto a Diego que cree en ellas, en ellas no, jumm. Si yo me pongo un calzoncillo todos los días y el cabrón calzoncillo se me perdió, ya mentalmente ya voy perdiendo el partido porque se me perdió".