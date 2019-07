Brayan Beckeles prioriza jugar con Olimpia el Apertura-2019 de Liga Nacional

Brayan Beckeles le pondrá final a su aventura por el fútbol del extranjero, donde pudo figurar en el fútbol de Portugal y México con el Boavista y Necaxa, respectivamente.

El lateral derecho hondureño de 33 años aduce que se ve jugando con el Olimpia el Apertura-2019 de la Liga Nacional.



“Estoy trabajando con el equipo y hay grandes posibilidades de quedarme aquí, este fue un bonito partido y la afición se fue contenta” comenzó diciendo Brayan Beckeles.



El exjugador del Necaxa de México fue consultado sobre qué porcentaje hay que se pueda quedar con los blancos.





“Siempre fui malo para los porcentajes”, dijo entre risas, “todo está bien avanzado y espero que todo se concrete de la mejor manera” agregó.



Acerca de las ofertas que ha tenido de otros clubes, Beckeles confesó que solamente el Vida se le ha acercado para ficharlo.



“Está también la del Vida, pero ahora estoy entrenando con Olimpia y me pone contento lo que hicieron los compañeros este día y me satisface, la afición se merece ilusionarse con la copa”, arguyó.



“Creo que no solo me quedo con lo que hicieron hoy los compañeros, es verlos trabajar cada día y cómo trabaja el profe”, expresó, dejando entrever que se quiere quedar con los blancos.



No podía faltar la consulta, ¿ya tiene todos los documentos para decidir con quién jugar?



“Soy agente libre, estamos trabajando con el equipo y ellos tienen la prioridad, mi deseo es jugar fútbol y donde sea pues Dios es el que decidirá”, cerró diciendo.