De delantero en Motagua a representar a Honduras en los Panamericanos por la disciplina de levantamiento de pesas

Nació en Tegucigalpa, tiene 22 de años y su meta es, al menos, ganar una medalla de bronce, en una disciplina donde Venezuela es favorita al oro.

Su nombre es Jorge Hernández, atleta hondureño de levantamiento de pesas que el año pasado estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además, en Colombia peleó por la medalla de plata y de bronce, pero falló en su intento.



“Son mis primeros Juegos Panamericanos y no puedo decir que no hay nervios… Bueno, hay nervios, pero estamos listos para lo que venga el día de mañana”, dijo el deportista catracho.



Jorge Hernández será uno de los primeros tres atletas hondureños que van a participar en estos Juegos Panamericanos de Lima, lo hará este domingo a las 2:00 pm de Perú, 1:00 pm de Honduras en la categoría de 73 kilogramos.





Así como otros, Jorge tiene una historia que contar a todos, siendo un ejemplo para muchos.



“Mi historia comenzó en levantamientos de pesas, mi entrenador (Juan Carlos Guanche) y el hermano de él me daban comida a escondidas, por medio de eso yo seguí en levantamiento de pesas como agradecimiento a lo que ellos hacían. Me fui desarrollando y todos pensaban que iba a ser de esos niños que entraban y luego se salen y bueno, me enamoré de esto, dejé el futbol y me quedé en levantamiento de pesas”, relató.



Jorge tiene un pasado como futbolista, tal como lo confiesa, y es que paso por las menores del Motagua.



“Era delantero, era goleador, no era malo, inicié en el futbol a las 13 años, lo dejé de jugar a los 15 cuando entré a pesas. Jugué en las reservas de Motagua”, dijo.



Lejos de esto, la disciplina que practica lo es todo para él. “Levantamiento de pesas es una pasión, aparte que a uno lo educan, el entrenador es un padre para uno, le enseña muchas cosas como el respeto”, aseguró.



SU NIÑEZ



Cuando solo era un chico no la pasó bien, pero tuvo una mamá que luchó por él y sus hermanos en todo momento.



“Mi infancia fue muy difícil económicamente, nunca tuve lo que quise, mi mamá nos tuvo que criar sola, somos cinco hermanos, ella trataba de darnos de comer de todas las formas posibles porque no tuvimos el apoyo de un padre en esos momentos. Seguimos avanzando, me metí en levantamiento de pesas y de la comida que me daban ahí la llevaba a mi casa y la compartía con mi familia, con todos. Entonces hacíamos algo en casa y lo que yo llevaba, que era carne, ya se la agregamos muchas veces al arroz”, destacó.



Y agrega: “Dona Bocha (cocinera de los atletas en la Villa Olímpica), el profesor y su hermano me ayudaban con la comida, gracias a esa comida me mantuve en el deporte. Hoy en día gracias a Dios ha mejorado todo en mi vida. Económicamente hay mucha gente que me apoya. Gracias a Dios ya no paso por lo de antes”, concluyó diciendo a DIEZ previo a su debut en los Juegos Panamericanos 2019.