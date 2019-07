Azmahar Ariano: "Estoy enamorado de la afición de Marathón, queremos un título"

Jugó su primer partido oficial con el Marathón y el defensor panameño Azmahar Ariano habló de su experiencia en la zaga central de los verdes en el triunfo 2-0 ante Real de Minas.

Ariano aseguró que antes de venir al fútbol catracho no sabía nada, pero su compatriota Donalod González, exportero de Olimpia y Platense le dio algunos consejos.

"No conocía nada del fútbol hondureño, solo lo que me había dicho el profesor Donaldo González que jugó aquí, este fue el primer partido y gracias a Dios ganamos y se inició con pie derecho", dijo Ariano.

Sobre la dupla que viene jugando con Esteban Espíndola, el panameño agregó que se entiende de maravilla con el argentino.

"Con Espíndola me siento muy bien, nos hablamos dentro de la cancha, eso es lo que se necesita para estar bien atrás, la titularidad se gana haciendo manteniendo el arco en cero", agregó.

El panameño no solo se concentra en el torneo nacional, ya piensa en el Comunicaciones de Guatemala, rival de este jueves 1 de agosto por la Liga Concacaf.

"Ganar siempre nos da confianza, estamos pensando en el partido contra Comunicaciones, queremos ganar títulos, tratamos de no arriesgar tanto en defensa y salir jugando como le gusta al profe, además tenemos que aprovechar la altura de los compañeros en la delantera", arguyó.

Ariano en el partido contra Real de Minas haciendo dupla con Esteban Espíndola

El ambiente que se vivió en el estadio Yankel Rosenthal, en la primera fecha, enamoró al canalero tal como lo manifestó.

"Estoy enamorado de la afición de Marathón y el estadio, invitar a las personas que vengan al estadio para apoyarnos. Hay buenos jugadores en el equipo que estamos trabajando para hacer las cosas bien", continúo.

Una de las consultas para Ariano fue el tema de la temperatura en San Pedro Sula: "La temperatura no me afectó es casi igual que Panamá, lo que sí me fijé es que el fútbol hondureño es de más roce, "se mete la pata", como dicen los hondureños, venimos aportar al equipo porque queremos un título".

Enfrentar a los equipos denominados grandes y ganar los clásicos es un prioridad para el defensa.

"Estamos ansiosos de enfrentar los clásicos ante los equipos grandes, los campeonatos se pelean contra ellos y para eso estamos, el profe estudia al rival y veremos si en el siguiente juego puedo ser de la partida", cerró.