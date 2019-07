Anthony Torres: "Por cosas de suerte no llegamos a empatar el partido"

El timonel Anthony Torres hizo su estreno en el banquillo de los escualos del Platense en la Liga Nacional y fue con una derrota 2-1 ante el Motagua.

Al final del compromiso, el estratega hizo su propio análisis de lo que fue el duelo.

"Fue un partido que fue agarrando todo y los chicos fueron tomando la confianza. En el segunda parte se fue al frente para contrarrestar el ataque de Motagua que venía por fuera. Yo creo que por cosas de suerte no empatamos el partido", indicó.

Además aseguró. "Me quedo con las ganas que tuvo mi equipo acá en Tegucigalpa, donde siempre se dice que es un cancha difícil. Yo creo que no hay cancha difícil, más allá de lo que tu quieras podrás lograrlo. Me voy conforme con la entrega".

Con muchos reclamos por el primer gol que recibe su equipo, Torres explica el porque se ello. "No molesto, pero las leyes son para cumplirlas y no para romperlas. Si te hacen la señal a todo el público que tienes que esperar el pito, yo creo que hay que esperarlo. Si el jugador pide la barrera y él levanta solo que puede jugar, entonces está bastante contradictorio, pero no fue a base de eso que perdimos el partido".

El técnico panameño considera que con el ruedo de los partidos su equipo se verá mejor. "Eso es lo que se pide y se busca y veo que todos los equipos vienen de una rutina de partidos amistosos de pretemporada. Lo que queda es montarse en el ritmo del campeonato, a penas es la primera fecha y el torneo no termina acá, quedan 17 fechas".

Y sobre la incorporación de otros jugadores. "Jeffri Flores está trabajando, terminó llegando tarde a la pretemporada y vamos a ir trabajando con él. El campeonato no termina hoy y hay que ir buscando la preparación e incorporarlo al grupo".

Anthony Torres se atrevió a decir que no les costó dirigir su primer duelo en el Nacional. "Yo no siento que haya estado complicado, solo porque sales de tu casa y es de visita, pero igual si me hubiera tocado con el Real de Minas es lo mismo. No tengo queja porque hayamos empezado en Tegucigalpa", finalizó.