Fredy Nuila en Diez TV: “Olimpia no me embelesa; hizo lo que tenía que hacer ante Honduras Progreso”

El resultado a favor del Olimpia traducido en goleada 0-4 ante Honduras Progreso no es algo que llene los ojos de admiración del periodista de Diez TV, Fredy Nuila tras su accionar en el arranque del Torneo Apertura 2019.

En la edición al aire de este domingo dijo durante el debate con Jenny Fernández que “lo que pasa es que Olimpia lo destruyó al contragolpe en el segundo tiempo, Chirinos fue un verdadero dolor de cabeza, es un factor diferencias en Olimpia, está sobre el resto, es un impresionante su físico pese a ser bajito”.

En palabras del comunicador, su primera victoria abultada no debe significar ponerle la etiqueta de campeón.

“Pero Olimpia no es que fue un manantial de alternativa, un equipo que generó cualquier cantidad de ocasiones. Yo soy de la línea de Georgina Rodríguez -no me embelesa-, darle el título a Olimpia por eso no.

Y agregó: “Olimpia cumplió y fue certero… no sé si gustó, pero cuando goleas es evidente que vas a gustar, pero si analizas la manera no veo a un Olimpia que avasalló en volumen de juego”.

En lo demás aclara que “me parece que cumplió e hizo lo que tenía que hacer, lo que le demanda la inversión que hizo, pero siento que todavía tiene mucho camino por recorrer”.