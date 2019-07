Fabián Coito: "Me deja contento debutar ganando y jugando bien"

La Selección Sub-23 de Honduras debutó ganando 3-1 a Jamaica en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, tras el triunfo el técnico Fabián Coito habló se refirió al tema y a su próximo rival.

"Imagino que Nolberto Solano por estar en el mismo grupo de trabajo de Ricardo Gareca y por el éxito que ha tenido la selecciones peruanas con esa metodología, el estilo y formación, van a respetar cosas o van lo van a mantener, el nivel del equipo lo dan lo futbolistas, aquí son otros, creo que van a tener parecidas a la buena Selección que tiene Perú", empezó diciendo Coito.

El estratega uruguayo dejó claro que conoce a Perú, pero que se había concentrado más en Jamaica, rival que derrotó en el debut.

"¿Cómo jugarle? la verdad que hasta hoy me había concentrado en Jamaica, acabamos de salir de una llave eliminatoria con Nicaragua, convocamos a unos futbolistas nuevos porque a algunos no los prestaron para venir a los Panamericanos, ahora nos vamos a preparar el partido con Perú, un equipo muy fuerte por su localía, jugadores, entrenadores, no será nada fácil, será muy duro, primero hay que ver su partido".

También se refirió a los cambios que realizó ante Jamaica y la respuesta que tuvo Darixon Vuelto en su ingreso a las acciones.

"Siento la sensación de satisfacción porque las modificaciones generaron un cambio que es el objetivo de los entrenadores, el equipo no estaba jugando mal, nos faltaba profundidad y había que apelar a jugadores del banco con otra capacidad de tomar de decisiones, Vuelto nos daba otra cosa que Rembrandt, remate y más potencia, no lo habíamos considerado en los partidos ante Nicaragua porque no lo veía en un buen momento, pero mi estilo siempre es darle oportunidad a los jóvenes, lo vimos muy cambiado para bien, Hernán Medford en Real España ha trabajado con él, seguramente se identifica con él porque tienen características similares de cuando era joven y eso nos beneficia a nosotros como Selección".

Fabián Coito ya se enfrentó ante Perú, pero fue cuando comandaba las inferiores de su país, razón por la cree conocerlos, pero no descarta que tengan algunos cambios.

"Ante Perú será un partido diferente, conozco a algunos de sus futbolistas, seguramente se han preparado para el torneo, al verlos tendré una idea, para nosotros fue muy importante debutar ganando y hacerlo jugando bien, darle vuelta a un marcador en menos de medio tiempo y eso me deja contento, no solo por el resultado, si no por el convencimiento".



También explicó por qué dejó entre los suplentes a Vuelto, quien fue la figura en el triunfo ante Jamaica en el debut de los Juegos Panamericanos.

"Había que elegir entre Darixon y jugadores que estuvieron ante Nicaragua, es bueno para un entrenador tener ese tipo de jugadores que den vuelta a un resultado, nos daba confianza de tenerlo como recambio, pese a no tener espacios tuvo la capacidad de buscar por el centro y por fuera, le dio profundidad al equipo", cerró.

La Selección de Honduras se mide ante Perú el jueves 1 de agosto a las 7:30 de la noche por la segunda fecha de la fase de grupo.