Eloy Page le responde a Edder Delgado: "Andá al banco a retirar tu dinero"

El excapitán Edder Delgado alzó la voz y reclamó el pago de salarios pendientes en Real España. Este martes Eloy Page, gerente del cuadro aurinegro, salió al paso de las declaraciones.

Page asegura que están al día en los pagos acordados y que no le deben a la plantilla actual. También se refirió a la solicitud para la suspensión del castigo.

¿Qué opinan del reclamo que hizo Edder Delgado?

El reclamo fue ayer (lunes), nos asesoramos con el abogado Astor Henríquez con el que trabajamos todas las cláusulas de rescisión de los pagos de los jugadores, habíamos quedado cancelarles hoy (martes) al finalizar el día todo los contratos firmado. Pero ayer se les hizo el pago a todos. Como les dije en un tuit, si no revisan sus cuentas no es problema de nosotros. Ya se hizo el pago. A él le pusieron un micrófono y dijo lo que dijo, pero con pagos nunca le hemos fallado a ningún jugador, nunca han escuchado a un proveedor diciendo que no le pagamos. Incluso, al caso de Portillo le cancelamos la demanda que nos ganó.

¿Hay retrasos de salario en el plantel?

No, el plantel completo está al día. Incluso, hace tres días se les pagó el mes de julio, está adelantado.

¿Con Camello y los que se fueron están las cuentas saldadas?

Están las cuentas saldadas, llegamos a unos términos por medio del abogado Astor en el que se saldaron las cuentas, se hicieron unas opciones de pago y se están haciendo al día como habíamos quedado.

¿Han hablado con el Camello?

No tenemos nada que hablar, simplemente ayer le mandé un mensaje donde le dije andá al banco a retirar tu dinero.

¿Qué novedades hay sobre la petición que hicieron para la reducción del castigo?

Vamos a esperar la comisión y todos los abogados que están de por medio a ver qué pasa, esperemos que nos levanten el castigo. Ayer que fui a traer un acta arbitral, vi al comisario del partido que estuvo en el partido y nos dijo que podemos apelar y lo pueden suspender porque en Tegucigalpa han pasado peores cosas y no han hecho nada. Tenemos nuestros abogados y vamos a apelara esos tres partidos.

¿Qué Comisario les dijo eso?

No recuerdo el nombre, fue el que nos tocó con UPNFM. Pero nos dijo que el castigo es apelable.

¿Por la incidencia no puede pesar?

Vamos a agotar todas las instancias. Ojalá nos suspendan ese castigo para comenzar a llevar afición. Recuerden que los equipos requieren ingresos y contra Motagua nos vendría bien.

¿Por qué jugar el domingo a las 5 de la tarde?

Si no me equivoco tienen ocupado el Morazán el sábado por el Duelo de las Leyendas. No sé como va a quedar la cancha, por eso se tomó la decisión jugar en el Olímpico.

¿Sería lamentable si no les suspende el castigo?

Sería un golpe duro para nosotros, porque nosotros aparte de los patrocinadores vivimos de las taquillas y una con Motagua sería buena.