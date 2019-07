Mauricio Solís: "Darixon es un diamante en bruto, pasa que a veces juega cuando quiere"

Seguir a @fredyro19

En Real España no están del todo contentos por el empate (0-0) en el debut del Apertura 2019-20 frente a Real Sociedad por cómo se dio, pero ya piensan en su rival del domingo Motagua.

"No era el resultado que queríamos, pero el juego en sí no representa el marcador, fuimos un equipo que tuvo muchas opciones y fue superior a Real Sociedad", comenzó diciendo Mauricio Solís, asistente técnico de Hernán Medford en la Máquina.

El también costarricense valoró que "jugamos contra un equipo bueno, el fútbol es opciones, si me dicen un partido donde los equipos que ganaron el fin de semana y el contrario no tuvo chances, no es fútbol; es normal, 'Buba' (López) sacó la que tenía que sacar, para eso está ahí, lamentablemente no pudimos anotar".

No dejó de cuestionar el estado de la cancha del Francisco Martínez Durón de Tocoa: "Los que estuvimos en el campo nos dimos cuenta que, por muy bonito que se viera en televisión, estaba maltratado, entonces entendíamos que el juego no iba a ser bonito porque la cancha no se prestaba al cien por ciento".





Cree que "hay que mejorar" en la "definición" y recordó que "si usted mete un gol a los tres minutos o a los 20 va ganando 2-0, como Motagua, ya es diferente". De paso analizó al Ciclón, su contendiente del domingo a las 5:00 pm, en un Olímpico Metropolitano a puertas cerradas...

"No pude verlo porque estábamos en el juego nosotros, pero hoy me siento con el video que tenemos para analizar las fortalezas, que son muchísimas, y bueno, alguna que otra debilidad; vamos a jugar con un equipo que tiene un técnico con años trabajando con ellos, que ha incorporado alguno que otro refuerzo, por algo es el bicampeón nacional".

No dejó de aceptar que los entrenados tácticamente por el argentino Diego Vázquez "defensivamente son fuertes, es un equipo trabajado, pero sus debilidades ha de tener", argumentó.

Darixon Vuelto anda de amigo del gol también con la Sub-23 de Honduras y fue el 'salvador- ante Jamaica en el inicio de los Panamericanos de Lima, Perú.





EN RELACIÓN A DARIXON VUELTO, SU DELANTERO DE LA SUB-23...

Mauricio Solís fue interrogado sobre el momento que vive el atacante propiedad de los suyos, Darixon Vuelto.

Dijo que "la opinión que tengo yo o Hernán es la que tiene todo Honduras, Darixon es un diamante en bruto, pasa que él a veces juega cuando quiere, es un jugador que mentalmente hay que trabajarlo porque tiene muchas capacidades".

Sin quitar el dedo del renglón concerniente al ceibeño de 21 años, Solís destacó que "es un gran jugador y lo ha demostrado en los momentos que ha jugado; en El Salvador en 15 minutos define el partido, en Guatemala nos hace gol y ayer (lunes) contra Jamaica la Selección la tiene complicada y entra Darixon y el partido cambia".

Cerró apuntando que Vuelto "tiene muchísima capacidad, pero no tiene que mentalizarse para jugar 15 0 20 minutos, sino para 90 minutos y no ser un jugador de cambio. Es un diamante que hay pulir porque es un jugador de exportación".