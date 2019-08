Mario Martínez: "En Marathón veo más unión y equipo, en Real España tengo amigos"

Seguir a @fredyro19

Mario Martínez no podrá jugar contra Comunicaciones este jueves en el arranque de la participación de Marathón en la Liga Concacaf y atendió en exclusiva a DIEZ para valorar su presente en la institución y aclarar una que otra polémica.

"Apesarado porque uno quiere estar ahí, pero confiando en los compañeros y a prepararnos para aportar en la vuelta", expresó Mario, quien sí estará el fin de semana ante Vida.

'Súper Mario', quien considera a Héctor Vargas "un técnico que ayuda a sacar el ego" al futbolista, cree que "esto es comunicación, el profe así es, las cosas las dice como tienen que ser. De cada técnico se aprende y no tengo duda que lo haré de él".

En relación a la polémica frase en que dio a entender que en el Monstruo hay más grupo, el zurdo aclaró la situación aunque sostuvo que "aquí en Marathón veo más unión y equipo".

CUMPLEAÑOS

"Agradecido con Dios por un año más de vida al lado de mi familia y los compañeros en el club, la pasé muy bien".

RECIBIMIENTO

"Contento, para ser sincero no esperaba una bienvenida así, me siento motivado con los compañeros, directiva y la misma gente, no esperaba tanto mensaje de apoyo y esperando retribuir esa confianza".

Mario lleva semanas con el Monstruo y no estará en el arranque de la Liga de Concacaf ante Comunicaciones por suspensión, pero estará en la revancha.

COMPAÑEROS

"Pensé que me iba a costar, el grupo me ha acoplado, se me hizo más fácil, estoy motivado y consciente de que tenemos un gran plantel y la gente esperaba mucho en los tres torneos que nos vamos a jugar, esperamos rendir bien partido a partido".

YANKEL ROSENTHAL

"Es complicado cuando estás del otro lado, pues no estás acostumbrado al clima, horario, cancha, pero cuando estás aquí las cosas se hacen más fáciles porque entrenamos normalmente en la tarde y eso te ayuda; aparte del fútbol, Marathón tiene un buen plantel y esperamos sacarle el máximo provecho a la localía".

Mario Martínez se siente complacido con el trato que le dio en su primer partido oficial la grada del Yankel Rosenthal.

OVACIÓN

"Una motivación extra porque uno no lo espera, escuchaba o leía comentarios de que para ganarme a la afición me iba a costar y de a poco en el primer partido; hay que seguir así, trabajar y dar el extra para ganarse el cariño de la gente, como todo trabajo en el que tenés que ganarte la confianza".

HÉCTOR VARGAS

"Recuerdo que en una entrevista dije que empezaba ganando desde que me di cuenta que Vargas era el técnico de mi equipo... no hay que quitarle méritos al profe, ha ganado lo que ha ganado con Marathón por el trabajo que hace, es un técnico que te da confianza y te saca de esa actitud por la cual el jugador pierde, te deja jugar libre y obviamente con responsabilidad, te da la confianza para ganarte el puesto por ser un obrero más y no por el nombre".

ADIÓS REAL ESPAÑA

"Situaciones de la directiva y que al final no se llegó a un acuerdo, pasa en todo trabajo y equipo; soy agradecido y respetuoso, aparte de las cosas que puedan decir ellos, las únicas palabras que tengo son de agradecimiento y contento porque me abrieron las puertas y ellos me dieron la oportunidad de darme a conocer en Honduras.





POLÉMICA

"Tal vez lo tomaron de mala manera, la verdad es injusto, en lo personal cuantos años le di a Real España, y en un torneo en el que no solo Mario lo hizo mal o más o menos; es difícil e injusto que en un torneo te maten, yo soy de los jugadores mentalmente fuerte, pero viendo el plantel que teníamos, de grandes jugadores a los que también tenían que exigirle y al final no fue así. Quizás lo que dije y se comentó lo tomaron a mal, pero en ningún momento le falté el respeto a ningún compañero o directiva, solo que aquí en Marathón veo más unión y equipo, en Real España tengo muchos amigos con los que sigo hablando y nos deseamos éxitos, no tengo nada en contra de los compañeros, pero ahora me toca defender a Marathón y, como todo trabajo, ganármelo a muerte y dar todo por el club.

Mario Martínez destacó el rol que han jugado sus nuevos compañeros en su adaptación rápida a la disciplina de Héctor Vargas en Marathón.

EX COMPAÑEROS

"He tenido la oportunidad de hablar con varios, pero ellos me conocen, no tengo que darle explicaciones a varias personas... el que me conoce sabe cómo soy, nunca fui problemático o me metí con algún técnico, más bien siempre estuve para ellos para algún consejo y siempre voy a estar, con varios sigo hablando como siempre, como amigos".

FAVORITISMO

"Para mí el favorito es Marathón, estoy aquí, cómo voy a dar de favorito (por ejemplo) a Olimpia, pero de nada sirve tener un gran plantel si en la cancha no lo demostramos".

MARATHÓN O REAL ESPAÑA

"Por las contrataciones o lo que dice la gente, la inversión de la directiva, se supone que sí somos más plantel, hay que ser claros; ojalá lo demostremos en todo el torneo y que al final las cosas salgan bien, que sepamos manejar este plantel, el profe sabe manejar este tipo de situaciones y ojalá nos sepamos acoplar".

SENTIMIENTO FAMILIAR

"Complicado porque le toman cariño a una institución en la que estuve 14 años, al principio difícil pero entienden mi parte, siempre está el apoyo de mi familia, en cada partido o decisión que uno tome.

ANÉCDOTA

"Bromas como 'nunca imaginé verte de verde', me decía mi mamá; o mi esposa 'no me imagino verlo jugar en el Yankel', pero la verdad no me arrepiento porque estoy en un club que me ha respaldado hasta ahora".

'Súper Mario' atendió a DIEZ en su nueva casa y habló de su pasado aurinegro y su presente verdolaga.

DERBI SAMPEDRANO

"Como todo clásico, sabemos como son los Real España-Marathón, difíciles, duros y fuertes, pero que gane el mejor; en el fútbol solo hay tres resultados: perder, ganar y empatar, yo creo que hay que parar esa violencia, que la gente venga y disfrute los partidos, que vengan más niños y madres, eso es lo que motiva, el apoyo, sería bonito para la Liga ver los estadios llenos".

PRESIÓN

"Uno tiene que manejar ese tipo de situaciones, van a ser tres puntos, vamos a manejarlo con tranquilidad, ojalá al final salgan bien las cosas en lo personal y al equipo".

OBJETIVO

"Yo lo quiero ver arriba, es motivante venir a un equipo al que he visto arriba. Mi objetivo es levantar un título con el equipo y esperamos lograrlo".