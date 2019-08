Pedro Troglio confirma que Brayan Beckeles y Eddie Hernández se quedan en Olimpia

Pedro Troglio, técnico de Olimpia, ha brindado este día buenas noticias a los aficionados merengues al confirmar que Brayan Beckeles y Eddie Hernández se quedarán con Olimpia y serán anunciados en las próximas horas.

El DT merengue estuvo en plática con Radiohouse y dio detalles sobre estos dos fichajes tomando en cuenta que ellos han estado entrenando, pero sin firmar.

“Eddie y Brayan Beckeles los dos se quedan, tengo un plantel importante, ahora depende de mí, tengo un plantel muy grande”, afirmó.

Para continuar, el extratega albo mencionó que antes de venir a Olimpia tuvo posibilidades de irse a entrenar a Qatar.

“Tuve ofertas similares desde lo económico y dije que no, me salieron 4-5 propuestas, ya más tranquilo salió esta oportunidad, tenía una oportunidad de irme a Qatar y había que esperar, a mí me gusta el día a día, económicamente es totalmente distinto a lo que gano ahora”, adujo.

Para cerrar, Troglio afirmó que hoy por hoy es Motagua el rival más fuerte que tiene Olimpia, pero que ellos o el mismo Marathón pueden ser campeones.

“Motagua es el rival más grande que tengo por delante... Motagua, Marathón, estamos todos muy parejos, lo que más me está costando es esa recuperación de la pelota”, terminó diciendo.