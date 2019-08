Jonathan Ferrari, el defensor del Olimpia que es apasionado de los tatuajes y la adrenalina

Vestido con un short jeans un poco descolorido, una camisa escotada y su brazo izquierdo repleto de tatuajes, esa es la figura que presentaba Jonathan Ferrari, cuando llegamos a la cita para conocer un poco más de cómo ha sido su vida a sus 32 años de edad.

Con sus tradicionales rastas en su cabellera, con sandalias en sus pies y con una sonrisa amena, así nos recibió el zaguero en el cuarto piso de su apartamento, donde reside en Tegucigalpa. Para tener una mejor vista de ciudad y tener unas mejores gráficos de sus tatuajes, sugerimos a Ferrari subir a la terraza del edificio, donde posó para el lente de Diez y mostró el tigre que figura en su espalda.

Tras varios minutos posando sus tatuajes, el defensor merengue aprovechó para comenzar a contarnos cómo fueron sus momentos desde su niñez y las pasiones que tiene fuera de los terrenos de fútbol.

¿Cómo eras de niño?

Terrible, un desastre, siempre mal en el colegio. No es un ejemplo, pero es la verdad. Siempre divirtiéndome con el fútbol.

¿Eras travieso?

Si, me echaron de dos colegios jajaja. Uno porque faltaba más de lo que iba y otro porque me rateaba, no estudiaba, era un desastre. Después maduré.

¿Tu mayor travesura?

Creo que me fui como tres días de la casa, era chico de 13 años y tenía ganas de irme. Mi mamá es de Corrientes (ciudad de Argentina), cerca de donde es Cristian Maidana. Recuerdo que hablé con unos primos y me fuí. Volví y casi me matan, pero la pasé bien.

¿Cómo estudiante que lograste?

Logré la secundaria. No sé aquí, pero allá hay acelerados que haces uno o dos años de la secundaria en uno. Hoy te das cuenta que sirve. Yo no soy un ejemplo, pero lo terminé porque el día de mañana no sabés que podés hacer..

¿Qué era lo que más te complicaba en la escuela?

Todo. Lo único que me gustaba era la geografía y ahora que he viajado y conozco lugares me doy cuenta el porqué la naturaleza me gusta. Yo odiaba el inglés y lo aprendí en China porque me fui a jugar y lo tenía que hablar.

¿Tus pasiones cuales son?

Yo soy apasionado de los autos, las motos, tatuajes, la música, las artes marciales. Nada que ver con el fútbol jajaja. Me gusta el alpinismo, deportes extremos y me he tirado de paracaídas.

¿Cuál es la mayor velocidad que has corrido en un auto?

280 (km/h). Hay una pista en Argentina que se llama la panamericana y de noche podés correr, están las multas, pero puedes pagarlas jajaja. Yo quería probarlo porque había comprado un auto que era bueno, rápido y lo fui a probar.

¿Has tenido accidente en autos?

¿Por culpa mía o de terceros?. Tuve uno feo, pero no fue culpa mía, luego tuve una y si lo fue, pero no por velocidad, sino de tráfico normal, pero no grave.

¿Miré una que fuiste a terminar en un lugar de comidas rápidas?

Si, en McDonald, pero en ese no tuve la culpa. Fue en una avenida ida y vuelta de Argentina, yo venía de Santa Fe y (otro) se pasó en rojo una calle que se llama Godoy Cruz y me chocó el lado de atrás, me hizo girar en rombo y me hizo entrar dentro del McDonald.

¿Quién pagó los gastos?

Yo cobré todo porque el auto se destruyó total y el seguro de McDonald habrá pagado lo suyo y el hombre no sé. Yo declaré que estaba bien y que no tenía la culpa. Eran las 11:00 de la noche, venía de cenar con mi novia, la dejé en su casa. La gente pensaba que yo estaba ebrio, pero no fue así, te juzgan porque juegas al fútbol, pero al final salió como yo dije porque habían cámaras y el se había pasado en rojo.

¿El alpinismo dónde lo aprendiste?

Fue en Tailandia. Me subí a una montaña y me gustó, después fui a Indonesia y ahí hice otro.

¿Qué tipo de música te gusta?

Me gusta el rock argentino, internacional también. Gustavo Cerati, Los redondo. Puedo nombrar un montón, pero se que a Cerati lo escuchan aquí, ya que el otro día fui a un bar y se escuchaba.

¿Cuántos tatuajes tienes?

No sé cómo contarlos porque si comienzo a contarlos uno por uno los de los dedos (las manos) tengo ocho. Además tengo en las manos, brazos, piernas. Me tengo que seguir haciendo.

¿Y el del tigre como se da?

Me encantan los animales y estaba en Tailandia, donde había como un criadero, donde están los animales enfermos y luego los lanzan a la selva y aproveché un lugar de tatuajes y me lo hice.

¿Cuánto tardaron para hacerte ese tatuaje de tigre?

22 horas. Yo había terminado el torneo en China y estaba de vacaciones. Fue en tres días seguidos.

¿Te costó la recuperación?

Una semana y no me podía mover. ¿Te arrepentiste en algún momento?. cuando empezó, lo quería matar, era mucho el dolor, pero ya estaba.

¿Te gustan las armas?

Mi padre era policía y yo se las robaba jajaja pero para jugar. Siempre las armas las carga el diablo, pero él (Papá) siempre me enseñó de chico a usarlas, pero después no me las quería prestar porque veía que estaba loquito. Además he ido a tirar al polígono.

¿Tienes buena puntería?

Más o menos.

¿Tienes mejor puntería con el arma o jugando al fútbol?

Con el arma, yo jugando con al fútbol le tengo que pegar con la punta para arriba jajaja yo soy defensor.

¿De no ser futbolista qué serías?

Me encanta viajar, pero para eso se necesita dinero. Pero lo que he conocido no se necesita ser rico, ya que se tienen distintos viajes. Yo hice un par de viaje de mochila y la he pasado mejor que yendo a un resort. Yo soy soltero, no tengo hijos, ya con familia no podés.

¿Es complicado de mochilero?

Yo he dormido muchas veces en aeropuertos y no me molesta, en carpas en las montañas, hostales.

¿Has llorado en el fútbol?

Claro. Yo dejé de jugar en el 2018. Después de China no me salía lo que estaba buscando y decidí tomar un tiempo. Un día estaba en una playa y vi el diario de Argentina, donde había jugado Boca-River y me agarró nostalgia. ¿Por qué dejé de jugar si es lo único que sé hacer? y me dio bronca, mas que tristeza. Es mentira que un hombre no llora.

¿Honduras como país qué te parece?

Me sorprendió. Yo conozco Costa Rica, Nicaragua, Panamá de vacaciones y a nosotros la información que nos llega de Honduras, Guatemala, El Salvador es que es peligroso, que te van a matar jajaja, pero yo voy caminando al shopping a las 10:00 de la noche y no pasa nada. Cuando yo estuve en Brasil tuve una mala experiencia que me robaron, me cayeron a trompadas por el auto. Me pegaban culatazos en la cabeza y fue en Brasil en Salvador de Bahía, un lugar precioso. Yo me quedé quieto, no soy loco, ni estúpido. Yo no andaba arma y no iba a dejar matar por un auto de mier.. eran dos (asaltantes) en una moto.