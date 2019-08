El consejo de Salvador Cabañas a Memo Ochoa ante un posible regreso a México

Con la partida de Agustín Marchesín al Porto, en México han comenzado a especular con un posible regreso de Guillermo "Memo" Ochoa al arco América.

Ante estos rumores el exjugador de las Águilas, Salvador Cabañas, le recomienda al arquero no regresar a México, sino hasta que esté por retirarse.

"Lo que le diría a Ochoa es que se quede en Europa y que se regrese a México hasta su última etapa, ya para retirarse", dijo el paraguayo en entrevista a ESPN.

Ochoa estaría dudando en regresar a su país por la inseguridad, pero Cabañas, quien recordó su incidente en 2010, indica que no debe temer porque la gente siempre respeta a los que fueron ídolos.

"La verdad no, mucha gente me dijo que para qué regresaba, que iba a tener miedo y la verdad es que no. México es un país tranquilo y a los ídolos se les respeta mucho. Siempre le voy a estar agradecido a la gente, porque gracias a la gente somos ídolos y nos respeta", cerró.