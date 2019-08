Jonathan Ferrari sobre las canchas en Honduras: "No jugué en el Real Madrid para decir 'esto es una porquería'"

Con apenas un mes de haber llegado al país y unirse a las filas del Olimpia, el defensa argentino, Jonathan Ferrari, aprovechó para hablar de todo un poco y revela que ya se dio tiempo para conocer Roatán, la mejor playa de Honduras.

Tras el paso de la primera jornada de la Liga Nacional, el zaguero ya tuvo su primera experiencia vivida en la ciudad de El Progreso, donde la temperatura le pasó factura y confiesa cómo manejó la situación.

¿Te gusta Honduras?

Fui a Roatán porque tuvimos dos días libres después de la pretemporada y es hermoso, muy lindo. Yo había escuchado, pero no que era tan lindo. De Tegucigalpa conozco poco solo el mall, casi nada.

¿La gente ya te identifica?

Si, pero para mí por las rastas creo jajaja. Espero que me empiecen a conocer porque juego bien y que no importen las rastas. La gente es intensa y se nota el fanatismo.

¿El inicio del torneo que te pareció en comparación a otros debut?

Acá el único tema que veo yo son las canchas. El otro día en El Progreso, era increíble, yo pensé que era inhumano jugar a esa hora, era mucho el calor.

¿Nunca habías jugado a esa temperatura?

En Brasil, pero no me sentía tan mal como el otro día.

¿Me comentaron que te pusiste mal?

Me dieron ganas de vomitar, me limpié la boca y listo a jugar. Fue al final del primer tiempo cómo que el calor, la presión, pero vomité y listo. La que sí es lindo que las canchas están llenas. No es por desprestigiar a Paraguay porque tiene tres clubes grandes: Cerro, Olimpia y Libertad, pero los demás es como que no se les siente la pasión. Acá demuestran esto, sea el equipo que sea, Olimpia es el más grande, después Motagua, Marathón y va la gente, es lo más lindo que hay.

¿Te emociona eso?

Para uno que juega ir y que solo haya 10 personas es horrible, no te anima, es feo ver que no haya nadie. Aunque vayan mil y te puteen, puteame, no me importa, pero es lindo.

¿No te molesta que la gente te grite?

¿Bien o mal? se le entiende. Yo antes era hincha y recuerdo que miraba y los puteaba. Ya después cuando jugás, ya no sos el hincha, me gusta el fútbol, me recaliento, pero no como aficionado. Si pierdes se van a ir enojados y te van a putear.

¿La afición de Olimpia es exigente?

Claro, es un club grande, el más grande de Honduras y la exigencia el es linda.

¿El estado de la cancha del Michelletti era lo que te esperabas?

Me dijeron que era así bastante fea. Pero hay que adaptarse a todo, yo no jugué en el Real Madrid para decir esto es una porquería. Jugué en muy buenas canchas en Argentina como las de Boca y River, en China las canchas son muy buenas, pero hoy estoy acá y si la cancha es fea, es fea y punto, hay que jugar.

¿Qué tal estar bajo el mando de Pedro Troglio?

Bien, da una exigencia intensa a todo el plantel. Acá no importa quien es quien.

¿No son consentidos los argentinos?

No. Creeme que no es por defender al técnico, ni nada, pero va a jugar el que esté mejor. Por suerte, sacando el partido en Guatemala que fueron dos pelotas paradas, venimos bien. Ya estamos en la semis de la Copa (Premier) hay que mejorar porque somos muchos nuevos.

¿Les vino bien la Copa Premier?

Sirvió de pretemporada, pero a la vez no porque no podíamos entrenar ciertos puntos, ya que tenías que prepararte para el partido. Pero estamos entrenando fuerte, así que quedate tranquilo que el profe nos está matando.

¿Qué le gusta y que no a Troglio?

Nos pide es que nos matemos. Me acuerdo que cuando yo debuté, el fútbol era bien intenso, pero había mucha calidad, hoy los hay, nosotros los tenemos, pero también hay que correr, hay que sacrificarse. Sos un equipo de fútbol de 11 y si solo corren cuatro o cinco, no sirve, ya seas bueno o no, pero si corren los once, más la calidad, no los piedra como yo.

¿Te consideras un jugador piedra?

Yo soy de los patadura, yo tengo que cuidar el arco, ya después los goles que los hagan mis compañeros.

¿Te ha sorprendido algún jugador del equipo?

Si, la verdad que Chiri (Michaell Chirinos) es un gran jugador, me sorprendió, la verdad que no lo conocía, ya que no miro mucho fútbol con respeto a mis colegas. Él juega muy bien, pero si tengo que nombrar, nombraría a todo el equipo.

¿Le vez un plus arriba?

Se le nota una diferencia, tiene ese pique corto, tiene calidad, pero las canchas no le ayudan. Lo mismo a Matías Garrido, Maidana, Deybi que es de marca, pero tiene su toque. Con estas canchas no podés jugar lindo, porque viene una pelota y parece que viene un conejo adentro y esas canchas son para nosotros los picapiedra jajaja.

¿Cómo ves las competencias?

Vienen varias competencias, pero falta que venga Alejandro (Reyes) y Jorge (Álvarez), dos muy buenos jugadores y ahí el problema es para el técnico y ver a quién va a poner. Es bueno que hayan muchos porque vamos a jugar todos, pero se tiene que estar bien.

¿Te molestás cuando no juegas?

Es feo no jugar, pero eso te lo da la experiencia. Yo cuando era más chico, me enojaba si no jugaba y uno cuando no juega debe entrenar más para demostrarle al técnico que quieres jugar. El fin es que todos defendamos al Olimpia y queremos ganar. Toca apoyar al compañero aunque te duela estar afuera.

¿Te consideras un jugador rudo?

Si rudo, bruto no. Tengo mi bruteza, pero no mala leche. No me gusta eso, nunca fui. Hay que ir fuerte y aquí ya me di cuenta que los delanteros son bastante fuertes y si voy despacio, me van matar, pero eso es en todos lados y esto es fútbol y no se debe ser mala leche.

¿Ya has visto el resto de los equipos de la liga?

Vimos un poco con el chaco (Cristian Maidana) que es el que más le mete mucho fútbol, le encanta mirar y como que sabe todos los detalles, como que será técnico en un futuro jajaja.

¿Siente que estará complicada la competencia con los demás clubes grandes?

Va estar lindo. Ya en la tercer fecha viene Marathón.

¿Cómo vives los clásicos?

Es lo más lindo que hay, pero ahora primero tenemos al Real Sociedad, que no hablan porque recién ascendió, pero es un partido de fútbol.

¿No lo ven de menos?

Claro que no, somos once contra once. Vos podés decir que ¿somos el más grande?, sí. ¿Tiene la responsabilidad de ganar?, sí, pero hay que jugar el partido.

¿Hablas más dentro de la cancha o fuera?

Trato de ordenar más que todo por mí posición. Ordenando podemos ocupar espacios y siendo un grupo corrés menos y hacés las cosas bien.

¿Pero son de los que quitan?

Si, pero igual si me tenés que putear y si es para el bien del equipo, hay que darle, no tengo problemas.

¿Tendrán el oxígeno necesario para la idea de presión de Troglio?

Si, pero no hay ningún equipo en ninguna parte del mundo que apriete los 90 minutos, no existe. Hay que tener los tiempos y si puedes meter uno o dos goles...

¿A quién admiras como defensa?

A John Terry, era un animal. Yo por eso uso la 26. Yo debuté con ella porque la ocho no la puedo usar que es la de la fecha de mi cumpleaños y entonces 6+2 son 8 y había que buscar la vuelta jajaja. Aquí quería la cinco, pero el capitán no me la iba a dar jajaja.

¿No se puede pelear con el capitán?

No, a mí me gusta respetar y que me respeten. Tampoco voy a pelear por una camiseta, ni se lo consulté, solo pregunté si estaba libre y me dijeron que era la de Ever y por eso busqué la 26 que estaba libre.

¿Quién es tu amigo en el equipo?

Amigo, amigo es mentira porque nos venimos conociendo hace poco, pero con Matías Garrido ya jugué con él en Argentina en Patronato y hay una buena relación, con el Chaco estamos todo el día juntos, lo tengo abajo (un piso menos en el edificio) y en lugar de llamarlo al celular, le golpeó el piso. Con Deybi hablo mucho, Ovidio, Chiri.

¿Te esperabas este ambiente?

Acá la primer semana yo estaba hablando con los chicos de acá como si ya teníamos más tiempo. Con Leverón como que fuéramos argentinos, pasa todo el tiempo con nosotros jajaja

¿El arranque de liga era lo que se espera o les salió mejor?

Salió mejor. Teníamos la confianza que podíamos ganar, era difícil y miré varios resultados y no muchas veces se le ganó tan abultado, pero no hay que creérsela porque ganaste 4-0. Ahora hay que estar a full para ganarle al Real Sociedad.

¿Se siente la exigencia ahora que jugarán de local?

La gente va a querer que ahora ganemos 5-0, pero yo si ganamos bien 1-0 me voy con ese resultado, no me importa, lo que quiero es tener el cero en mi arco, pero son difícil los partidos.

¿Contame cómo viviste el momento que se le apagó el motor al avión en Guatemala?

Se escuchó un ruido cuando estábamos a punto de despejar, y menos mal que no lo subió el hombre y nos hicieron esperar como cuatro horas ahí.

¿Hubo jugadores que tenían miedo?

El que tenía miedo era el Patón, lo vamos a matar jajaja estaba asustado y después no se quería subir. Yo le decía que nos fuéramos a subir y no quería jajaja.

¿El profe Troglio estaba asustado?

Creo que sí estaba asustando, tampoco yo me hago el guapo, ya que si el avión hubiera subido me iba a asustar, seguro.

Se habla mucho que los quieren ver a ustedes ante el Motagua... porque también hay jugadores argentinos.

Motagua falta y es la quinta fecha, hoy viene el Real Sociedad. Hablemos cuando termine el cuarto partido que es contra el Vida, Motagua falta, no tengo que hablar.