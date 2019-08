Edder Delgado: “Estoy ansioso por sumar minutos y levantar este equipo”

Edder “El Camello” Delgado está ansioso de hacer su debut con el Honduras Progreso y armar dupla en la recuperación con su hermano menor, Juan Delgado. El dromedario hace recuentos de la polémica con su exequipo.

Debut con Honduras Progreso: “Estoy ansioso por sumar minuto para ayudar a mis compañeros a sumar y levantar este equipo de la posición en que estamos ya que no iniciamos bien y esperamos hacerlo con pie derecho el domingo”.

Lo que le falta al Honduras: “No fue el inicio esperado, se ha trabajado bien en la semana, se han corregido errores y lo vamos a aplicar en la cancha el domingo y sumar de a tres ante Real de Minas”.

Sueño de familia, jugar al lado de Juan: “Esperemos que sí, que el profe me dé oportunidad, estamos ansiosos de formar parte de ese 11 y esperemos que la familia nos vea jugando juntos”.

Polémica con Real España: “Ocurrieron varios temas que al final se solventaron, pero anteriormente que yo di las declaraciones no sabía nada de mi salario y como dijo Eloy Page gracias a Dios se arregló ese tema”.

¿Todavía le debe Real España? “Sí, acordamos una cláusula de rescisión de mi contrato que se me iba a pagar por partes. Todavía el Real España me adeuda cuatro meses más”.

Pago a plazos que se debe cumplir: “Es una cláusula que firmamos ambas partes, Elías Burbara y mi persona. Yo accedí que se me pagara así y vamos por buen camino. Esperemos que los demás pagos no se me atrasen”.