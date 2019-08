Pedro Troglio: "Yo no vine a pasar un ratito, el Olimpia me encanta"

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, debutó con un triunfo de 4-0 en el Apertura de la Liga Nacional ante el Honduras Progreso, y se refirió a varios temas concernientes con los blancos.

El estratega argentino aseguró en el programa "Más que Fútbol" de Radio Internacional que quiere quedarse mucho tiempo en el Olimpia.

"Yo no vine a pasar un ratito, cuando salió lo de Panamá yo aclaré, yo suelo cumplir los contratos, estoy contento en Olimpia y mi familia también, el club me encanta y mi intención es generar algo importante en muchos años, ojalá lo pueda lograr, no es fácil y ojalá el tiempo me de la razón", comentó Troglio.

Sobre la experiencia que dejará en el fútbol hondureño, el estratega fue claro al respecto.

"Yo puedo traer experiencias vividas como jugador y como técnico, lógicamente en el Olimpia pueden estar contentos con mi paso, lo único que lo hace fuerte a uno es salir campeón, desde el momento que acepté el reto es para dejar trabajo, vivencias pero sobre todo hay que salir campeón", confesó.

Un tema clave fue el de los terrenos de juego en el que se desarrollan los duelos de la liga hondureña, Troglio fue claro y contundente.

"Hay que buscar mejorar los terrenos de juego, solo me ha tocado ir a El Progreso, habría que darle una mano a los clubes con ese tema para que se pueda ver un fútbol mejor y que los jugadores, sobre todo de las formativas, no los lleven a campos de tierra y sean de hierba y se empiecen a preparar en otros aspectos", aconsejó.

Pedro Troglio en uno de los entrenamientos del Olimpia en Amarateca.

En su poco tiempo en Honduras, el subcampeón con Argentina en el Mundial de Italia 1990 arguyó que la Liga Nacional es competitiva.

"La Liga es muy competitiva, hay muchos equipos, lo único que hay que reformular son los terrenos de juegos", insistió y cerró diciendo Pedro Troglio.