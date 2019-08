Elías Nazar niega deudas: "No hay ningún tema pendiente del Honduras Progreso en el TNAF"

Seguir a @fredyro19

El presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, recibió en el campamento ribereño a DIEZ y no tuvo reparos en tocar temas sensibles de la actualidad del club, poniéndole a su vez paños fríos a la estrepitosa caída en el arranque del Apertura frente a Olimpia.

Sobre el tema económico, Nazar aseguró que "no hay ningún tema pendiente del Honduras Progreso en el TNAF", razón que los hace trabajar con la tranquilidad de ofrecerle algo mejor al plantel con que cuentan.

"Todo se ha pagado", manifestó de forma categórica en torno a las demandas que han encarado en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF).

Acepta que hubo "situaciones dolorosas" el campeonato Clausura 2018-19 anterior, pero siguen de pie y este de ahora "es un grupo de los más sanos que ha habido".

¿Con qué sensaciones afrontan esta jornada 2 después de un inesperado inicio?

Había mucha expectativa de generar algo positivo en el ambiente progreseño, la idea era logrando un resultado diferente ante Olimpia, nos habíamos preparado para eso pero lastimosamente se dieron algunos errores que no nos permiten lograr un resultado mejor, fue al principio y eso nos va ayudar a reflexionar y esperamos el domingo plantarnos de una manera diferente.

Elías Nazar tuvo una plácida conversación con DIEZ, en la cual dejó en claro que disfruta presidir a los 'arroceros' y se siente comprometido.

El torneo pasado fue un suplicio, muy sufrido... ¿qué mecanismos han adoptado para que eso no se vuelva a repetir?

Se sufrió de sobremanera para lo que se tenía, por cómo arrancaba el campeonato, se suponía que había un colchón, más porque ese torneo era prácticamente el equipo que había hecho 22 puntos, quedando fuera de la liguilla en el último partido con Marathón. Se ha traído gente de experiencia y se ha dejado la base del torneo anterior, para que pueda ser un Honduras sólido y volver a los recuerdos que tenemos de los primeros años de participación en primera división.

¿Qué le ha parecido el respaldo del hincha progreseño y esa comunión hincha-equipo?

Me quedo con las muestras de cariño en los últimos tres partidos, el de la triangular y los dos partidos antes, llenazos con equipos que no generan expectativa; creo que la situación económica en El Progreso no es buena, aparte el estadio tampoco tiene las condiciones para que podamos optar a motivar a la gente para que venga al estadio, pero siempre agradecido con la gente de El Progreso, ellos sienten y quieren al equipo, con lo que se ha logrado armar están con expectativas positivas, vamos a esperar rendir los frutos para que sigan asistiendo al estadio.

¿Con el tema administrativo cómo se está haciendo para este campeonato, pues cuando se habla de la parte económica del equipo Elías Nazar es la cabeza visible?

Desde que arrancamos en primera división ha sido bastante difícil, hay gente que estaba bastante cerca pero en esto del fútbol no todos tenemos la misma pasión y los compromisos que se han ido adquiriendo cada vez son mayores; ha habido gente que ha abandonado el barco, no es fácil, es desgastante y hay que poner bastante dinero. Es una limitante pero hemos trabajado fuerte y el equipo está logrando llegar a un balance de no tener deudas, al día de hoy estamos empezando este torneo ya con el primer y segundo mes de salario listos para pagar y una pretemporada cancelada a cuerpo técnico y jugadores, vamos a esperar que sea el principio de mejorar administrativamente manejar mejor el equipo, que no pasa muchas veces por decisiones sino por falta de capacidad económica, es la realidad del fútbol hondureño y le pasa a los otros seis equipos.

¿Por qué sigue siendo presidente del Honduras Progreso pese a tanta dificultad económica, que es normal en los equipos denominados pequeños?

Primero, son cinco años pendiente del plantel y encima todo el tiempo, viendo que las cosas funcionen; luego, creo que es bonito dejar algo para el pueblo del que uno es, soy progreseño y quiero dejar algo, lo hemos logrado, creo, porque el equipo ha engrandecido a la ciudad. Siento que en algún momento este proyecto va a ser autosostenible, la idea es hacer que se pueda mantener solo, el proyecto apenas tiene cinco años en primera, es algo corto pero sin embargo sus éxitos han levantado expectativas.

¿En relación a las demandas que el equipo afrontó en torneos anteriores, en qué rumbo marchan esas resoluciones?

El 90 por ciento de las demandas van al TNAF cuando no hay acuerdo a la hora de rescindir un contrato, si ustedes miran las demandas casi todas son de cuerpos técnicos y cuando se separan usted está obligado cuando contrata uno a hacerlo por un año; luego si lo despide por un periodo menor de tiempo es difícil ponerse de acuerdo con la persona en relación al pago que se le va a hacer, pero esas demandas las hemos pagado al día, con ninguna hemos tenido problemas porque sino obviamente estaría la pérdida de puntos; si bien mucho se habla del aspecto negativo de la parte económica del Honduras, a todo el que pasa por aquí se le ha podido pagar.

En relación al inesperado adiós de Jorge 'Ñangui' Cardona, ¿cuáles son las razones verdaderas por las que fue desafectado del equipo?

Yo tengo una muy buena relación con Jorge y toda la familia de él, es muy cercano a nosotros, por ahí pasaron un par de cuestiones personales, en su momento, imagino, tiene las puertas abiertas de la institución, en este momento no está en el país y no hay más que agradecimiento para Jorge, cada vez que jugó lo mostró de una manera increíble, la entrega y sacrificio que tuvo por el Honduras; estoy seguro que es de los jugadores que más cariño le tiene a esta camisa, le costó muchísimo a él y a un grupo de jugadores; hay que estar agradecidos con él y atentos a cualquier situación que necesite.

DIEZ intentó abordarlo para saber la razón de su adiós y él dijo: 'pregúntenle a los referentes del equipo'... asumimos que lo decía por usted, Owen (Morales), Roy (Smith) y los jugadores importantes del equipo, ¿a qué se referiría?

Son temas que pasan en los grupos grandes, recuerden que son 40 personas trabajando, son situaciones dolorosas que nos llevaron a tener una campaña que no fue exitosa, pero yo creo que eso quedó atrás, hay que trabajar bien y repito, para Jorge Cardona el agradecimiento de la gente del Honduras y El Progreso que lo tiene como uno de sus jugadores insignia.

Hablando de esas 'cosas dolorosas' con las que le tocó lidiar y como guía de este barco, ¿podemos hablar de algunas?

Puntualmente no voy a hablar de esos temas, pero sí nos llevó a sufrir mucho el torneo anterior, que no lográbamos pasar de la misma cantidad de puntos y el equipo no lograba ganar, salir del hoyo; estuvimos cinco jornadas en las que el equipo con un triunfo que sacáramos se salvaba y no se podía, ahí creo que viene la desesperación de todas las partes y cualquier que se hable o se suponga o se malinterprete se genera un problema serio. Gracias a Dios se logró salvar la categoría que era lo importante, hay un grupo bueno en este torneo y vamos a esperar que se refleje en los resultados y nada malo pase lejos del fútbol.

Elías Nazar se siente complacido de haberle dado a Luis Alvarado la responsabilidad de salvar al equipo el torneo anterior. Confía mucho en él.

¿Fue la llegada de Luis Alvarado el detonante para que se salvara la categoría o hubo algo más?

Definitivamente Luis tiene muchísimo que ver, consideramos que era la persona indicada, pues tenía que conocer la mentalidad del jugador, ayudarle a creer otra vez en sí mismo, y lo más importante de todo es que los jugadores se la creyeron, son los que trabajan en el campo y lo demostraron. Él fue el artefacto y lo hizo bastante bien, gracias a Dios salvamos la categoría.