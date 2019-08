¡Lo que necesita Honduras para clasificar a semifinales en los Panamericanos!

El empate 2-2 en extremis del equipo Sub-23 de Honduras en los Panamericanos de Lima 2019 frente a Perú, la deja a las puertas de la clasificación ya que depende de sí misma para lograr el pase a semifinales.

¿Qué ocupamos para estar peleando por medallas? Primero tiene que sacar un resultado positivo frente a los uruguayos el domingo a las 4.30 pm, incluso perdiendo por un marcador no muy abultado y que Perú empate, pierda o gane por la mínima a Jamaica.

En el caso de que caiga contra Uruguay y que Perú derrote a Jamaica y exista un empate, el primer desempate son la diferencia de goles; aquí Honduras tiene la ventaja porque llega con dos positivos y los incas con dos negativos. Los locales necesitarán por obligación vencer a Jamaica.

El volante hondureño José Mario Pinto haciendo la marca a uno de los peruanos. Fotos cortesía

El segundo criterio que hay en el caso de empate en puntos y goles, son la mayor cantidad de puntos anotados; en este caso el equipo que dirige Fabián Coito tiene cinco dianas marcadas (3 a Jamaica y 2 a Perú), mientras que los peruanos solo tienen los dos que le hicieron a la Bicolor en este empate.

Los uruguayos ya están clasificados y solo estarán peleando por el primer lugar del grupo contra Honduras. Si la Bicolor logra clasificar primera en se enfrentará al segundo del grupo A que puede ser México, Argentina o Panamá, y viceversa en el caso que clasifique segundo, pues son los equipos que pelean por la clasificación.

CRITERIOS DE DESEMPATE EN LIMA 2019

1. Diferencia de goles

2. Cantidad de goles marcados

3. El resultado del partido entre ambos empatados

4. Por sorteo

TABLAS DE POSICIONES

Grupo A

1. México 4

2. Argentina 3

3. Panamá 2

4. Ecuador 0

Grupo B

1. Uruguay 6

2. Honduras 4

3. Perú 1

4. Jamaica 0

PRÓXIMOS PARTIDOS

Grupo A (4 de agosto)

México vs Panamá 10.00 am

Ecuador vs Argentina 1.00 pm

Grupo B (4 de agosto)

Uruguay vs Honduras 5.30 pm

Perú vs Jamaica 8.30 pm