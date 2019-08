Fabián Coito: "El resultado es un premio al equipo que siempre buscó el gol e intentó ganar"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras y actual campeón de la competición con Uruguay, se mostró satisfecho por el empate 2-2 ante Perú por la ronda de grupos de los Juegos Panamericanos.

El estratega charrúa valoró el esfuerzo de los seleccionados para venir de abajo y lograr la igualdad que los pone a un paso de la siguiente ronda.

Coito habló de los puntos débiles de la selección inca pero ya le da vuelta a la página y comienza a vivir el duelo ante Uruguay del próximo domingo a las 4:30 de la tarde.

LO QUE DIJO:

Conclusiones del partido ante Perú: "La conclusión del partido es que nos quedamos con un resultado importate para nosotros, sobre todo cuando estábamos dos goles abajo, parecía que estaba lejos el partido, se había distorsionado un poco, muy cortado, el resultado final es un premio al equipo que siempre buscó el gol e intentó ganar, me parece a mí que según el trámite del juego no era justo estar abajo".





Injusto ir perdiendo 2-0: "Sabíamos del potencial de Perú, nos sorprendió un poco la distribución de los futbolistas en el mediocampo, la entrada del marcador central, nos costó un poco adaptarnos a esa formación porque nos habíamos preparado para jugar contra tres mediocampistas, lo que digo injusto es de acuerdo a lo que yo consideraba el trámite, no que Perú no lo mereciera, solo que me parece no habíamos hecho las cosas bien como para estar dos goles abajo".



¿Era el Perú que esperaba?: "Sabíamos e imaginábamos que iba a haber un cambio en cuanto a algún futbolista y a la actitud porque si no se les iba el torneo, presionando al error nuestro, la fortaleza de un equipo la dan los futbolistas, ningún entrenador se puede inventar nada. Después cuando pasa el primer gol cambia el juego porque condiciona el rendimiento, tuvimos chances, Douglas Martínez tuvo un mano a mano claro, no encontrábamos el gol, viene el segundo y es sorpresa porque es una situación de juego donde la diferencia se hace muy grande entre dos equipos que son muy parejos, cualquiera de los dos podía ganar".



Sobre Uruguay: "Nosotros tenemos que comenzar a pensar en el partido próximo, es difícil imaginar al rival porque no sé que va a poner, si pensando en la semifinal o dedicándose al partido de lleno, lo veremos en el campo, yo conozco mucho al plantel de Uruguay y más allá que pueda cambiar a alguno de los futbolistas, el potencial es muy grande, nosotros vamos a tener que tomar muchas precauciones, si ganamos, ganamos el grupo, así que tampoco podemos regalarnos ni imaginar que no tenemos chances".





Puntos débiles en Perú: "Me quedo con el resultado porque faltando muy poco para el final estábamos dos goles abajo y el equipo nunca se rindió y ese es un rasgo distintivo de equipos que tienen posibilidades de lograr cosas importantes; no me animo a decir los puntos débiles de Perú, pero lo que nosotros habíamos imaginado era, cuando venían a presionar sorprender con pelotas a la espalda de los laterales, de esa línea defensiva que hoy se mostró más segura que el partido pasado".



¿Lo festejó como una victoria?: "Por supuesto porque en este torneo tan corto ese gol cambia mucho, lo que puede llegar a pasar, por lo tanto se festejó como se debe festejar un gol y como se debe festejar un cambio de resultado, siempre hay una chance más en el fútbol y se aprovecha, hay confianza y credibilidad en este grupo, a mí me alegra mucho, porque esto es una competencia, los dos equipos entramos a ganar, el ganar entre equipos muy parejos depende mucho de la parte espiritual".



Lo que destaca de su Honduras: "Observando los resultados, un espíritu combativo, garra, deseo y hambre de no perder y aprovechar las oportunidades que nos da el fútbol, hay argumentos... este resultado lo que nos va dando es eso que se va ganando solo con los partidos, que es la experiencia, la confianza y el autoestima y que el futbolista crea en sus posibilidades y potencial".





Halaga a su selección: "Creíamos en este grupo y seguimos creciendo, y así no hubiéramos podido empatar hoy lo hubiéramos mantenido, como entrenador me deja satisfecho y contento el rendimiento del grupo, remontar un partido con Jamaica jugando como lo hicimos y después hoy, me deja sensaciones que para nosotros está siendo un campeonato tremendamente positivo".