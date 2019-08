Nolberto Solano: "No es excusa, pero creo que el nivel de los árbitros es bajo"

Nolberto Solano, técnico de la Selección Sub-23 de Perú, terminó muy molesto tras el pitazo final del árbitro colombiano Felipe González por los minutos que agregó en el empate de 2-2 ante Honduras en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los peruanos comenzaron ganando el partido por medio de Kevin Quevedo (15') y Jordan Guivin (62'), pero al 90' Darixon Vuelto de tiro libre y Denil Maldonado al 90+5, le dieron el empate a Honduras, cosa que molestó a Nolberto.

“Fue una desazón para todos, un golpe duro. Prácticamente estaba todo controlado pero el nerviosismo del último minuto, el tiro libre nos desequilibró a todos y empezamos a hacer faltas que podían ser evitables. No voy a usarlo de excusa, pero creo que el nivel de los árbitros es bajo -Hace una pausa- Es una lección para ellos, son chicos y hasta que el referí no termina el partido, no puedes perder la concentración”, comenzó diciendo Solano un poco molesto.

Cree que el fútbol ha sido injusto, ya que han estado trabajando para conseguir una medalla en estos Juegos Panamericanos. "Trabajamos (la pelota parada) todos los días. Defensiva y ofensiva. Pero, vuelvo a repetir, esto nos va a servir de experiencia, ellos son jóvenes. Esto le pasa a cualquier futbolista".

Y siguió. “El rendimiento ha sido bueno, nos venimos afianzando, este es recién nuestro segundo partido. La pelota parada es una tarea difícil para todos, en los últimos minutos debimos tener mas cuidado”.

Al finalizar el partido, las cámaras captaron cuando el entrenador muy enfurecido le reclamó al árbitro colombiano por el excesivo tiempo que dejó pasar ya que por el mismo Honduras logró el empate.

Ahora Perú se medirá ante Jamaica y estará a la espera de lo que suceda entre las selecciones de Honduras y Uruguay.