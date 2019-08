Troglio le responde a Vargas: "Tengo un excelente equipo pero no sé si es una Selección"

Pedro Troglio habló en rueda de prensa previo al juego que se tendrá este domingo ante Real Sociedad, mismo que ha trabajado intensamente para ganarle los tres puntos, pero también cree haber trabajado más relajado por el gane al Honduras Progreso.

"Estamos bien, cuando uno gana se trabaja tranquilo, sabemos que cada partido es una nueva historia, sabemos que el otro día fue muy bueno y hay que tratar de igualarlo o mejorarlo, ir así partido a partido para seguir sumando y estar arriba que es lo que queremos", empezó diciendo.

Y siguió. "Ganás este partido y se viene otra etapa más difícil, luego Marathón, una cancha muy dura, cada partido es más complicado de como te lo imaginás, en el fútbol depende de cada situación de juego si no mirá lo que pasó anoche con la Selección, parecía que ya todo estaba liquidado"



Troglio se refirió al cambio de horario del partido y sabe lo difícil que es para la afición de Tegucigalpa a la hora del regreso, pero lo que más le importa es el funcionamiento de su equipo.

"Empezamos que íbamos a jugar a las 4:00, luego a las 5:00, después a las 5:30 y termina siendo a las 6:00 PM, por lo que me han explicado es difícil para la gente esa hora porque se les complica volver de noche, para nosotros es mejor a las 4:00 de la tarde para tener mayor gente, es entendible el que no puede, para nosotros lo que importa es lo que hagamos allá adentro", dijo.

¿Equipo que gana se repite?

"No, eso no tiene nada que ver, ahora repito porque jugamos una vez a la semana, pero cuando comencemos la competencia cada tres días creo que sí debemos ir moviendo, por ahora seguimos con los mismos, cuando vengan los de la Selección será más complicado".

También comentó el trabajo que está haciendo la Selección de Honduras en los Juegos Panamericanos Lima. "Es un avance muy bueno, he visto una Selección muy agresiva, muy intensa, eso le hace bien al fútbol hondureño, más allá del resultado, jugó muy bien, no era justo el resultado".

"Todos los que juegan contra nosotros no son débil, manejan criterios de otra manera, arman un bloque con mucha gente, será un partido duro, contra los equipos grandes se juegan un plus, yo nunca creo que tengo los tres puntos asegurados, todos merecen respeto, hay que ser prudentes, humildes, demostrás dentro de la cancha", comentó.

Pedro también dejó saber con los jugadores que va a contar de la Bicolor. "La intención es que (Carlos) Pineda, (Alex) Guity, Rembrandt Flores, Jorge Álvarez, Jorge Reyes y Elvin Casildo regresen, José García creo que tiene una posibilidad para volver al Real de Minas y el otro que pidió la posibilidad de jugar y salir a préstamo es (José) Pinto", expresó.

Le deja claro a la afición del Olimpia. "No nos creamos que somos unos fenómenos solo porque hicimos cuatro goles"

Respecto al fichaje de Brayan Beckeles y Eddie Hernández. "Todavía no, pero ellos están hablando con los dirigentes, yo ya di el visto bueno, pero eso dependerá del club, de eso no me puedo meter".

Héctor Vargas habló durante la semana y aseguró que a Pedro Troglio le había armado una Selección en el Olimpia y le ha respondido.

"Yo tengo un excelente equipo de fútbol, tiene sus pro y sus contras, es muy difícil mantener contentos a todos, hay que tratar de hacer trabajo minucioso para tenerlos listos para jugar, para mí es un honor dirigir un gran equipo, el club necesita pelear por el título, no tengo duda, no sé si es una Selección, si fuera así tendríamos que tenerlos a todos convocados, solo tenemos dos a la mayor, eso sí, es un gran equipo, cuando más jugadores convoquen será un satisfacción para mí", dijo.

También comentó lo que sabe de Motagua, Real España y Marathón. "Los rivales a vences todos, pero los que estarán en la pelea arriba son Motagua, Real España y Marathón, que anoche lo veía jugar y es un gran equipo, tiene pelotas largas, también arriba, con buenos centros de la banda, Motagua es abierto, intenso, jugadores habilidosos".

Y cerró. "El once inicial es el mismo equipo que jugó ante el Honduras Progreso, ante Marathón podremos tener algunos cambios".