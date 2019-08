Danilo Tobías: "Ante Motagua nos marcará la pauta de lo que tenemos"

Real España ultimó detalles este viernes para enfrentar a Motagua en el primer clásico del torneo Apertura, este domingo a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Danilo Tobías, defensor catedrático adujo que el equipo trabajó pensando en el tipo de rival a enfrentar.

"El equipo ha trabajado muy fuerte en toda la semana sabiendo del rival que vamos a enfrentar, es un partido muy importante, ante Motagua nos marcará a pauta de lo que tenemos que hacer durante el torneo, esperemos en Dios y nosotros ganar el domingo" dijo Tobias

Los ataques de Omar Elvir y Kevin López serán claves en Motagua, Tobías no solo se confía de estos jugadores.

"Como un jugador con bastante recorrido ya sé quienes son los jugadores fuertes de todos los equipos, en Motagua no solo está Omar Elvir hay otros que tienen calidad, ante de pensar debemos ver lo que debemos hacer nosotros", confesó.

Y continuó: "Siempre hay algo que mejorar, los entrenamientos nos dan eso tanto como jugador como ser humano, no podemos creer que llegamos a límite porque estamos muertos".

Sobre el hecho de poder jugar sin público por el castigo de tres partidos, el defensor arguyó que lamenta la situación.

"Es lamentable jugar sin público pero ya las reglas están establecidas, últimamente en tres años ya he jugado muchos partidos así y la verdad no me gusta porque no es bueno para la economía de los equipo y a uno como jugador no le gusta", adujo.

Danilo manó un mensaje a los aficionados españolistas "La afición debe comportarse cuando va al estadio, ya sabemos que lo que se quiere mejorar es para que los niños y la familia sean parte de esa fiesta, la violencia en cualquier situación es mala", cerró.