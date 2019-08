Fox Sports Radio Peru sobre empate ante la 'H': "Lo preocupante que es Honduras"

Perú ganaba cómodo a Honduras 2-0 por la segunda fecha de la ronda de grupo de los Juegos Panamericanos de Lima, pero la Sub 23 catracha con goles al 90+2 de Darixon Vuelto y 90+6 de Denil Maldonado le empataron a los incas.

Ese resultado no cayó bien en la prensa peruana, que atizó contra el combinado dirigido por el legendario exjugador Nolberto Solano.

Cuando terminó el encuentro, estaba en pleno programa Fox Sports Radio Perú y el resultado final cayó como un baldazo de agua fría.

"Honduras", decían con total asombro en la mesa de debate.



El primero que tomó la palabra ante ello fue el exjugador brasileño Julinho, quien comenzó diciendo. "Lo preocupante que es Honduras... si te empata Argentina, si te empata Paraguay bien...", decía el ahora panelista.



Luego entró en debate Alan Diez. "Acá hay un gran error, miramos por encima del hombro, por Dios... no hablo a nivel de clubes, hablo ahorita de Honduras, viene Costa Rica y decimos 'ganamos'".



"Tú tienes tus conceptos del fútbol y yo los míos, pero no podes comparar a Perú con Honduras, en historia, futbol... por favor, no podemos comparar a Honduras con Perú", insistía y le decía Julinho a Eddie Fleischman.



"El fútbol peruano más allá de la selección de Gareca que nos pone bastante más alto que el nivel doméstico a nivel de selección, pero cuando formás una selección puramente de jugadores del torneo local, arrastran los problemas que se ven en Copa Libertadores con los clubes, cuando hablamos de ese nivel de selección no nos podemos ver encima de Honduras, lamentablemente", le reprochó Fleischman.



Después, otro de los analistas entró en escena. "A lo que se refiere Julinho es lo que yo pienso, está jugando Honduras vs Perú y la mayoría de jugadores hondureños son del campeonato local como nosotros, yo no veo el fútbol hondureño, pero pienso que el campeonato peruano debe ser más competitivo que el hondureño, pienso, es más atractivo, viene mucho extranjero", decía Flavio Maestri.