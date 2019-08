Heyreel Saravia, jugador del Real España: ''En Costa Rica hablan muy bien del fútbol de Honduras''

El defensor del Real España, el tico Heyreel Saravia, habló en exclusiva para Diez-TV sobre su debut en Liga Nacional, el clásico del próximo domingo frente a Motagua y la opinión de la prensa de Costa Rica sobre el fútbol de Honduras.

Saravia, de 26 años, confesó que dentró del plantel solo lo llaman por su apellido debido a la dificultad de pronunciar su nombre. ''En el equipo solo me llaman por Saravia. Aunque casi todos me dicen 'Yeyo' porque mi abuelita no podía pronunciar mi nombre y solo así me decía (risas)''.

El costarricense se reifirió a su llegada a Honduras. ''Ya había tenido la oportunidad de estar con Hernand (Medford), yo le expliqué que tenía contrato con Herediano, pero quería jugar en el extranjero. Luego pensé que él me tomó en cuenta y se dio la negociación''.

Heyreel revela cómo vivió su primera jornada en la Liga Nacional ante la Real Sociedad en Tocoa. ''Un cambio, aunque yo vengo de una zona que tiene una temperatura alta. Los primeros 15 días me costaron un poco, pero ya debuté, estoy contento''.

El tico no ocultó su gusto por la comida catracha. ''Se me hace muy parecida a la de Costa Rica. Las baleadas son muy ricas, pero no puedo comer mucho por la dieta. Todavía no como el pollo de tajadas''.

El Real España mantendrá un proyecto con puros jóvenes durante este Apertura 2019 y el defensor asegura que ''para mí es mejor. El Real España es un club grande, el compromiso está. Es un equipo con una ilusion grandísima''.

El tico confiesa que ha sentido el apoyo de la afición aurinegra. ''Ya sentí el respaldo desde la pretemporada, nos tocó jugar un amistoso contra un equipo de Costa Rica y se hicieron presentes muchos aficionados, me llamó la atención. Sentí el cariño de la gente en la grada''.

Sobre la opinión de la prensa de Costa Rica por el fútbol de Honduras, Saravia comentó que es muy buena. ''Hay buenas impresiones, aunque es diferente por el tema de las canchas. Pero se habla muy bien de acá''.

El costarricense ya vive lo que será el clásico contra Motagua el próximo domingo en el Olímpico. ''Motagua es un equipo grande, merece su respeto, lo tomaremos con toda la respondabilidad. Trabajamos para sacar los tres puntos''.

Saravia no dejó pasar el buen momento que vive el delantero Darixon Vuelto, quien se encuentra con la Sub-23 de Honduras disputando los Juegos Panamericanos de Perú.

''Es un jugador con muchas condiciones, tiene mucho por ofrecer al club, si sigue así pronto saldrá del mapa. Es un referente'', elogió el defensor a su compañero.

Por último, Saravia lamentó que el partido contra los azules sea a puerta cerrada. ''Es extraño para uno porque la afición es importante, motiva, pero somos profesionales, tenemos que afrontar el partido así'', cerró.