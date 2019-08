Carlos Pineda antes de enfrentar a Uruguay: "No podemos llegar al partido a medias"

La Selección sub-23 de Honduras hizo su último entrenamiento de cara al choque ante Uruguay por el grupo B de los Juegos Panamericanos de Lima.

Honduras afinó detalle para juego ante Perú

Carlos Pineda, quien ha sido uno de los jugadores de confianza de Fabián Coito en este certamen, asegura que el equipo está claro de lo que se juega este domingo a las 4:30 pm de Honduras (5:30 pm de Perú) en la cancha de la Universidad de San Marcos.



"Estamos bien, el equipo se ha dado cuenta que tenemos capacidad para hacer las cosas, lo poco que tenemos que cambiar es no estar abajo en el marcador para empezar a reaccionar, creo que si nosotros hacemos nuestro fútbol desde los primeros minutos podemos llegar a grandes cosas, como equipo estamos bien, estamos unidos, sabemos el objetivo que tenemos y sabemos del partido difícil que tenemos ante Uruguay. Estamos motivados porque tenemos la oportunidad de poder pasar a semifinales y depende de nosotros que es lo mejor", dice "Carlitos" Pineda.



Sobre el rival de turno, destacó: "Uruguay tiene jugadores grandes, muy intensos, nosotros tenemos que intentar proponer, intentar hacer nuestro fútbol, pues cuando nosotros hemos podido realizarlo hemos sido superiores".



A Honduras le basta un empate para poder meterse a las semifinales de los Juegos Panamericanos y pelear por una medalla, pese a esto, los jugadores catrachos no van a especular.



"Los equipos que entran queriendo empatar al final terminan perdiendo. No podemos llegar al partido a medias, tenemos que darlo todo, ir a buscar al resultado, hay que ser inteligentes, manejar el partido, sin desesperarnos, pero siempre no dejar de hacer algo o ir a medias. Hay que ir a full", subrayó.

En cuanto a las posibilidades de ganar medalla, Carlos Pineda no le cierra las puertas a la posibilidad.

"Tenemos que ir partido a partido, cada vez va a ser más difícil, mientras nosotros tengamos fe tenemos que intentarlo, mientras lo intentemos no hay nada escrito, eso es lo que esta Selección tiene que enfocarse, darlo todo cada partido, si hay una medalla bendito Dios y si no, irnos con la satisfacción que dimos todo, no irnos con lamentos", manifestó.



SU FUTURO



Carlos Pineda es jugador del Olimpia y estuvo la pasada temporada de la Liga Nacional con el Real de Minas, pero estos momentos no sabe nada de lo que pasará cuando se terminen los Juegos Panamericanos.



"Sobre mi futuro ahorita no tengo ninguna decisión, Olimpia no me ha dicho nada, ahorita estoy concentrado en la Selección, no puedo estar allá y estar aquí, sería irresponsable de mi parte. Estoy tranquilo y confiando que todo se va a arreglar de la mejor manera", dijo.



Pineda concluyó diciendo que es una gran responsabilidad estar defendiendo los colores de la Selección Nacional.



"Es un orgullo estar en la Selección, ser parte es una gran responsabilidad y todos los jugadores de Honduras siempre desean vestir esta camiseta, por eso tenemos que ser responsables", resaltó.