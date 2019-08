Zulia FC conoce fechas para jugar ante Colón por los cuartos de la Sudamericana

Bryan Moya es la sensación de los legionarios hondureños por el espectacular momento que está pasando con el Zulia de Venezuela en la liga local y en la Copa Sudamericana donde están en cuartos de final y ya conocen las fechas.

La Conmebol definió los horarios de los partidos de cuartos de final y el Zulia FC de Venezuela donde milita Moya, choca contra el Colón de Santa Fe de Argentina al que enfrenta este jueves en el partido de ida en Maracaibo.

Leer: RICHARD MÉNDEZ DE ESPN HABLA DE BRYAN MOYA

El encuentro está pactado para las 4.00 pm de Maracaibo, 2.00 pm de Honduras. El entrenador ha cuidado varios jugadores que no van a tener actividad este domingo y estarán listos para el jueves, entre ellos el catracho Moya.

El encuentro de vuelta será la siguiente semana; el 15 de agosto en Santa Fe, allí Moya y el Zulia enfrentarán el encuentro a las 6.30 pm hora de Honduras para buscar esa historia y poder llegar a las semifinales de la competencia de plata en Sudamérica.

Así definió la Conmebol los encuentros de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Bryan Moya es el goleador de esta competencia con cuatro anotaciones, además es el futbolista con más remates a gol (18) y lleva dos asistencias; además, ha participado en 10 de los últimos 13 goles que ha marcado el Zulia en todas las competencias donde han participado.

CUARTOS DE LA SUDAMERICANA (Ida)

06-06-19 Independiente (ARG) vs Independiente del Valle (ECU)

08-08-19 Zulia FC (VEN) vs Colón de Santa Fe (ARG)

20-08-19 A. Mineirao (BRA) vs La Equidad (COL)

22-08-19 Corinthians (BRA) vs Fluminense (BRA)

JUEGOS DE VUELTA

13-08-19 Independiente del Valle (ECU) vs Independiente (ARG)

15-08-19 Colón de Santa Fe (ARG) vs Zulia FC

27-08-19 La Equidad (COL) vs A. Mineirao (BRA)

29-08-19 Fluminense (BRA) vs Corinthians (BRA)