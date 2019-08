Fabián Coito: “Los ánimos no están bien, esperaba otro resultado de este partido”

Fabián Coito, entrenador de Honduras, sacó conclusiones tras la derrota 3-0 frente a Perú y aceptó que se cometieron errores que se pagaron caro ante un rival fuerte que mostró los colmillos en el momento justo del encuentro.

Dice que no hay que volverse locos cuando no se sacan resultados positivos, pues este torneo al final le servirá porque sacará jugadores que le van a servir en las competencias que le vienen a nivel adulto como la Liga de Naciones y eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Errores en la defensa: “Es una zona donde dimos ventaja a lo largo del torneo; se jugó contra rivales exigentes a ritmos altos y fueron de las conclusiones que se vinieron a trabajar en estos juegos”.

Expectativa: “Hay que esperar el resultado, obviamente que los ánimos no están bien porque se esperaba otro resultado de este partido, pero bueno, es juego y veremos que nos depara el futuro y lo que pueda pasar no depende de nosotros. Lo que hay que hacer es esperar para jugar cosas importantes. Tuvimos la oportunidad en la cancha pero no la aprovechamos”.

Experiencia en Honduras: “Es un trabajo en el que llevamos poco tiempo y este tipo de competencia nos viene muy bien, no hay que volverse loco por no obtener los resultados positivos, sino evaluar el juego. Esta es la realidad del fútbol Sub-23 de Honduras que tiene cosas buenas como el fútbol de línea y la velocidad”.

Resultado a segunda hora: “Yo siempre quiero jugar partidos que nos exigen y que nos pongan en riesgo más ahora en esta etapa en la que estábamos. Ojalá que se diera un resultado que nos pueda dar la posibilidad de encarar otros partidos porque estos son chicos que vienen viviendo experiencia en la selección nacional y hay que entenderlo, el fútbol es así. Hubo diferencias entre un equipo y otro; la experiencia me dice que hay que seguir adelante, tener calma y tranquilidad”.