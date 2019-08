Medford: "Respeto al Motagua pero la persona que lo dirige me decepcionó totalmente"

Feliz por los tres valiosos puntos que le sacó a Motagua en el último minuto, pero también sorprendido por las cosas que hizo el bicampeón en la cancha, reaccionó el entrenador del Real España Hernán Medford.

El timonel costarricense llegó a mencionar que hasta pondrá en un recuadro lo sucedido en este partido en el que no les sancionaron dos penales claros a su favor, además de la cantidad de tiempo que llegó a perder el conjunto Azul al estadio Olímpico.

Ver. ASÍ FUE EL TRIUNFO DE LA MÁQUINA SOBRE MOTAGUA

"Quiero disfrutar el triunfo, muy merecido, se dio una justicia divina en el fútbol, Real España ganó bien, con mucho mérito. Estoy muy contento con lo que hicieron los muchachos y por sumar tres puntos", comenzó diciendo Medford en la conferencia de prensa.

El delantero caribeño Jamal Charles celebrando el gol del triunfo de la Máquina. Foto José Valle

Para el técnico no es una victoria cualquiera, asegura que no lo olvidará y expone sus razones: "Tengo 30 años en el fútbol y este día lo voy a marcar en un retrato porque nunca había experimentado una cosa tan rara, tan antifútbol, entonces hoy 4 de agosto de 2019 sí será un día recordado para mí contra el campeón de Honduras. Es para contarle a los nietos estos".

Medford le pidió a los periodistas que no se hicieran los sordos y denunciaran lo que sucedió. ¿Qué el técnico adversario les dijo a sus jugadores que se tiraran?, interrumpió uno de los comunicadores. "Sí, eso, ojalá que todos los informen, yo sé que aquí hay periodistas que defienden a algunos entrenadores, pero cuando uno falla a la mínima, le caen encima", cuestionó.

Pero faltaba todavía los dardos más fuertes de Medford, no a Motagua, sino directamente contra su entrenador Diego Vázquez. "Yo respeto mucho al equipo Motagua, mi gran respeto, pero la persona que lo dirige, me decepcionó totalmente hoy. Respeto al campeón, a la institución, pero lamentablemente su capitán del barco no puede actuar de esta forma, esto a mí me asusta, me sorprende, nunca he visto esto en ningún lado".

“El equipo funcionó de principio a final como lo habíamos hablado; obviamente que cuando enfrentamos al equipo rival jugando al fútbol, nos complicó porque es el campeón; pero obviamente que cuando ya se dedican a otras cosas que no es jugar fútbol me decepcionó… Pero al final se hizo justicia, pero hoy me siento contento porque le ganamos al campeón nacional”, mencionó Hernán.

Finalmente el entrenador fue claro: “No vamos a adelantar nada, hoy tenemos derecho a celebrar, disfrutar y ya mañana hay que pensar en el Honduras Progreso, se le ganó al campeón pero estoy es partido tras partido, hay que ser objetivos”.

Y remató: “Real España jugó bien los dos partidos, en el pasado nos faltó el gol, a nivel de juego se hizo bien, pero como digo tenemos un contrincante. Pero mi equipo con mucha justicia ganó hoy”.