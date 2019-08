Diego Vázquez le responde a Medford: "Ganás un partido de casualidad. Mejor hablá de tu equipo"

Seguir a @Giancarlo_casta

Real España se enfrentó y derrotó al Motagua en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, tras el partido, el técnico Hernán Medford habló y criticó acciones de Diego Vázquez en el partido.

Hernán Medford: "Respeto a Motagua pero la persona que lo dirige me decepcionó"

"Respeto mucho a Motagua, pero a la persona que lo dirige me decepcionó", expresó Medford en conferencia del prensa y siguió "Lamentablemente su capitán del barco no puede actuar de esta forma, esto a mí me asusta y sorprende".

Tras estas declaraciones del tico, el argentino Diego Vázquez ha dejado un mensaje en su cuenta de twitter en contra de Hernán.

"La verdad solo le contesto a 'Chelato' que tiene cinco títulos. Si quebrar a un rival es juego limpio y encima te haces la víctima y lírico porque ganás un partido de casualidad. Mejor habla de tu equipo y shhhhhhh", escribió el técnico del Motagua.

El primer encuentro entre Medford y Vázquez no ha dejado una buena relación, ya que desde un inicio del partido se empezó con problema por decidir con qué balón jugar.