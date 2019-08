Fernando Araujo: “Marathón hizo tiempo y los árbitros dejaron mucho que desear”

“No supimos resolver situaciones”, así resumió el entrenador del Vida, Fernando Araujo la derrota ante Marathón tras salir con el semblante de molestia en su segundo encuentro en la Liga Nacional de Honduras.

Marathón derrota al Vida y se pone en la cima del torneo Apertura

Sobre el desarrollo del encuentro tradujo que “fueron dos o tres jugadas que tuvieron en el primer tiempo, de ellas convirtieron una. La diferencia de ellos es que llegaron y convirtieron, yo se los dije a ellos. Esa la diferencia entre un equipo grande y uno menor”.

Ante ello denotó su impotencia puesto que es consciente que su equipo tuvo para empatar o ganar el juego.

“Eso me deja intranquilo porque hicimos un desgaste bárbaro, tuvimos chance para empatar y no lo hicimos; ese es el sabor amargo que me llevo de acá. Te puede ganar el rival, lo que me pega bien abajo es la segunda pelota, - ¿qué estamos esperando, que nos hagan el gol?-

Ante ello señaló la pérdida de tiempo de Marathón durante un lapso del juego y tildó de “poca personalidad” la cuarteta arbitral.

“Sinceramente díganme cuál fue la otra jugada que tuvo Marathón... no tuvo ninguna, hicieron tiempo, y los árbitros dejaron mucho qué desear, muy poca personalidad. No estoy poniendo excusa, pero muy poca personalidad de la cuarteta arbitral para tomar decisiones hacia un lado y otro”

Al final cerró diciendo que “no vamos a buscar quién es el culpable; culpable es el entrenador. Los jugadores cumplieron con su labor. El partido pasado nos fuimos con una imagen y hoy porque pierdes tiras todo”.