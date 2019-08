Jorge Pineda: “Hoy sí tenemos a un plantel que pone el pecho”

El asistente técnico de Marathón, Jorge Pineda, sacó sus valoraciones tras la victoria conseguida ante el Vida en la segunda jornada del Torneo Apertura 2019.

Sobre el resultado final, dijo que “esa es la situación que tiene que prevalecer, no es fácil para el Vida que vengamos desde San Pedro y que les arrebatemos tres puntos. Se dan roces y patadas, pero esto es fútbol, quien traduzca el partido de una forma inteligente se lleva el resultado”.

Y agregó que “queremos que todos jueguen, que todos participen, pero entendemos que solo once pueden jugar”.

Ante ello, Pineda tradujo las gratas sensaciones de tener una plantilla “más fuerte” a diferencia de las de torneos anteriores.

Te puede interesar: Las duras críticas de Fernando Araujo al arbitraje hondureño tras derrota ante Marathón

“En los torneos anteriores solamente eran como quince jugadores que ponían el pecho, hoy tenemos un plantel muy amplio del cual el profesor puede tomar mejores decisiones. Ahora sí tenemos ese equipo que reúne condiciones importantes”, soltó.

Finalmente, guardó lugar para responder a las palabras del timonel cocotero, Fernando Araujo quien cuestionó el arbitraje y la pérdida de tiempo del equipo verdolaga.

“Es respetable su interpretación, pero no creo que haya influido en el resultado. No sé de qué manera pudo haber perjudicado el arbitraje con un 2-0 contundente. Me parece que es una falta de respeto”.