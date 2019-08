Mauro Reyes: "Creo que el marcador se quedó corto para ambos lados"

Mauro Reyes, técnico del Real Sociedad salió con mucho agrado a pesar de la derrota 2-0 ante el Olimpia, ya que considera que los suyos le hicieron un buen duelo.

"Hicimos cosas muy interesantes en el partido, creo que tuvimos una buena aplicación táctica y eso fue lo que más me gustó. No es fácil que un equipo recién ascendido se mida al Olimpia, sin embargo tuvimos cuatro mano a mano con el portero de ellos y eso significa que hicimos algunas cosas importantes, pero hay muchas por corregir. Me voy contento con algunas cosas, pero hay detalles por corregir", indicó.

Reyes también reconoció que el resultado pudo ser diferente. "Creo que el marcador se quedó corto para ambos lados. En el primer tiempo si hacemos un resumen, Olimpia no entraba por ningún lado, solo a balón parado y con pelotazo largo, ya que no le permitió pase en profundidad. En el segundo tuvimos dos claras y la última, pero ellos tuvieron otras".

El timonel del Real Sociedad considera que su equipo necesita más trabajo de cara a lo que resta del campeonato. "En este momento el plantel está dividido en tres grupos y vamos poco a poco buscando una idea, ya que hay jóvenes que solo llevan dos partidos en Liga Nacional, los que ya estuvieron y por cuestiones de pretemporada llegaron mal y otro grupo que era muy joven. Yo siento que el equipo necesita un poco más de jerarquía y poco a poco vamos a mejorar".

Previo a conocerse de manera oficial el fichaje de Wilson Palacios. "Si viniera otro jugador como usted me lo dice, creo que podría venirnos a fortalecer. Javier Estupiñán no está contratado por el equipo, lo mencionamos en algún momento, pero hay mucho jugador que puede llegar al equipo".

Lo que debe corregir de cara al futuro. "Cometimos algunos errores, en el primer gol pudimos haber cortado esa jugada y nos faltó esa picardía para poderlo hacer y en segundo también. Además llegábamos tarde a la línea", finalizó