Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua conocen horarios de su debut en Liga de Naciones

La Concacaf anunció este lunes los horarios de las primeras dos jornadas de la fase de

grupos de la Liga de Naciones 2019-20.

Panamá, que integra el Grupo 2 de Liga A, debuta el jueves 5 de septiembre a las 4 de la tarde (hora hondureña) de visita ante Bermuda en el Bermuda National Sport Center.

Nicaragua, que conforma el Grupo 4 de Liga B inicia el mismo día su participación (6:00pm) ante San Vicente y las Granadinas en el Estadio Nacional en Managua.

Guatemala, que se ubica en el Grupo 4 de Liga C, debuta contra Anguila Anguila a las 8 de la noche en el Doroteo Guamuch Flores.

El Salvador, correspondiente al grupo 2 de Liga B, se estrena el sábado 7 de septiembre contra Santa Lucía en el estadio Cuscatlán a las 8:00 pm.

Honduras, Costa Rica y México comienzan su actividad hasta la fecha 3 de la fase de grupos.

Horario (de Honduras) de las primeras dos fechas de Liga de Naciones Concacaf

Jueves 5 de septiembre de 2019

(C) 1:00 PM Islas Vírgenes vs Islas Caimán – Bethlehem Soccer Complex

(C) 4:00 PM Barbados vs Saint Martin – Estadio Astro Turf Wildey

(A) 4:00 PM Bermuda vs Panamá – Bermuda National Sport Center

(B) 4:00 PM Granada vs San Cristóbal y Nieves – Kirani James Athletic Stadium

(B) 1:00 PM Dominica vs Surinam – Windsor Park Sports Stadium

(B) 6:00 PM Guayana Francesa vs Belice – Stade du Dr. Edmard Lama

(B) 6:00 PM Nicaragua vs San Vicente y las Granadinas – Estadio Nacional

(C) 8:00 PM Guatemala vs Anguila – Doroteo Guamuch Flores, Guatemala

Viernes 6 de septiembre de 2019

(C) 1:00 PM Bonaire vs Islas Vírgenes Británicas – Stadion Ergilio Hato

(A) 4:00 PM Martinica vs Trinidad y Tobago – Stade Pierre Aliker

(B) 5:00 PM Aruba vs Guyana – Stadion Ergilio Hato

(B) 6:00 PM Jamaica vs Antigua y Barbuda – Montego Bay Sports Complex

Sábado 7 de septiembre de 2019

(B) 1:00 PM Montserrat vs República Dominicana – Blake’s Football Complex

(C) 3:00 PM Guadalupe vs Sint Maarten – Rene Serge Nabajoth

(A) 4:00 PM Curazao vs Haití – Stadion Ergilio Hato

(A) 6:00 PM Canadá vs Cuba – BMO Field

(B) 8:00 PM El Salvador vs Santa Lucía – Estadio Cuscatlán

Domingo 8 de septiembre de 2019

(C) 1:00 PM Saint Martin vs Islas Vírgenes – Centro Técnico Raymond Gordon Ernest Guishard

(B) 4:00 PM Belize vs Granada – Estadio Isidro Beoton

(B) 4:00 PM San Vicente y las Granadinas vs Dominica – Estadio Arnos Vale

(B) 4:00 PM Surinam vs Nicaragua – Andre Kamperveen Stadion

(B) 5:00 PM San Cristóbal y Nieves vs Guayana Francesa – Warner Park

(C) 5:30 PM Islas Caimán vs Barbados – Truman Bodden Sports Complex

(A) 7:00 PM Panamá vs Bermudas – Rommel Fernández

Lunes 9 de septiembre de 2019

(B) 1:00 PM Antigua y Barbuda vs Aruba – Sir Vivian Richards Stadium

(C) 4:00 PM Bahamas vs Bonaire – Thomas A. Robinson National Stadium

(B) 5:00 PM Guyana vs Jamaica – Leonora National Track & Field Center

(A) 7:00 PM Trinidad y Tobago vs Martinica – Ato Boldon Stadium

Martes 10 de septiembre de 2019

(C) 12:00 M Puerto Rico vs Guatemala – Juan Ramon Loubriel

(C) 1:00 PM Islas Turcas y Caicos vs Guadalupe – TCIFA National Academy

(B) 2:00 PM Montserrat vs Santa Lucía – Blake’s Football Complex

(B) 4:00 PM República Dominicana vs El Salvador – Félix Sánchez

(A) 4:00 PM Haití vs Curazao – Sylvio Cator

(A) 5:15 PM Cuba vs Canadá – Truman Bodden Sports Complex