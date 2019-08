Gerson Chávez: "Pensé que Andino estaba fingiendo para que me expulsaran"

El volante de Real España Gerson Chávez, atendió a Diario DIEZ para dar su versión por lo ocurrido con Erick Andino, quien terminó con doble fractura, tras recibir una barrida suya en el clásico que los catedráticos le ganaron 1-0 a Motagua.

"Fue una jugada normal como cualquiera, Andino alargó el balón y yo lo barrí, no pensé que le iba a pasar eso, me sentí mal después por lo que pasó pero esto es fútbol, lo que me queda es mandarle ánimo y una pronta recuperación", dijo Chávez

El joven de 19 años además agregó que en el momento creyó que el jugador de los azules estaba fingiendo.

"Cuando yo cometí la falta el árbitro me sacó amarilla, él estaba llorando pero pensé que Andino estaba fingiendo para que me expulsaran, cuando vi que la cosa era grave me acerqué y le pedí disculpas, no fue mi intención hacerle pasar ese momento", cerró.

Se corría el minuto 82, cuando Andino recibió un balón por la banda izquierda, Chávez llegó al cierre y en el momento nadie pensó que se trataba de algo grave porque la jugada no se vio tan alevosa y de mala intención por parte del jugador españolista.

Erick fue llevado en camilla por miembros de la Cruz Roja hondureña y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde el doctor Óscar Benítez le diagnosticó una rotura de ligamento y fractura en su tobillo.

El goleador de las águilas fue operado este lunes en la ciudad industrial y estará de dos a tres meses fuera de las canchas.