Erick Andino exculpa a Gerson Chávez: "En ningún momento fue mala intención"

"Triste. Tenía la ilusión de arrancar anotando goles". Erick Andino acepta que es un duro golpe tener que esperar hasta el torneo Clausura 2019-20 para cumplir sus objetivos con Motagua.

Y es que el partido de la jornada 2 del recién iniciado campeonato Apertura 2019-20 no solo le costó tres puntos al bicampeón frente a Real España, también le ocasionó una fractura de tobillo en un encontronazo con Gerson Chávez, que lo tendrá fuera de las canchas seis meses.

"La mentalidad es recuperarse y poder volver a disfrutar", es la encomienda con la que Andino Portillo afronta un proceso de recuperación que comenzará desde este martes por la tarde, cuando sea dado de alta por el doctor Óscar Benítez.

El jugador atendió a DIEZ desde el mismísimo centro médico en que fue intervenido de la lesión de peroné que lo dejará fuera de las canchas justo cuando venía cogiendo ritmo tras el desgarre que le margino la campaña pasada. Afinará su vuelta en Tegucigalpa.

Después de dos horas y media de operación, toca comenzar una larga etapa de recuperación...

Gracias a Dios la operación salió bien ,contento y ahora lo que queda es hacer las terapias de la mejor manera para recuperarnos al cien.

Un duro golpe tomando en cuenta que venía saliendo de un problema físico y recién cogía ritmo.

Sí. Complicado, en este torneo tenía la ilusión de poder arrancar bien y hacer las cosas de la mejor forma con el equipo, pero pasan estas cosas y lo importante es recuperarse, poder estar al cien y volver con más ganas.

¿Qué es lo más importante en este largo proceso, aparte de mentalizarse?

Tratar de hacer una buena terapia, recuperarse de la mejor forma y tratar de estar lo más pronto posible por el equipo.

¿Qué pasó por su cabeza al momento del contacto con el jugador de Real España?

Me lo imaginé, desde que sentí que me tronó el hueso me imaginé que me había fracturado, se lo dije al doctor cuando llegó a atenderme, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y lo importante es que la operación salió bien y que vamos a volver de la mejor manera.

Erick Andino vivió un momento dramático el pasado domingo al sufrir una fractura del peroné de su tobillo derecho tras una fuerte entrada del españolista Gerson Chávez.

¿Considera que hubo mala intención o fue una acción fortuita?

La verdad en ningún momento fue mala intención, por ahí el partido estaba un poco caliente, son cosas que pasan en los partidos y toca recuperarse.

¿Ya se comunicó con usted Gerson Chávez o alguien de Real España?

Nadie de Real España ni el compañero de profesión Gerson se comunicó conmigo, pero lo importante es que estamos bien, con la mentalidad de podernos recuperar y estar nuevamente al cien.

¿Desde Motagua qué le dicen?

El presidente Eduardo (Atala) me llamó y me dijo que estuviera tranquilo, que estas cosas pasan y es fútbol, que lo importante es recuperarse.

¿Cómo lo tomó su familia?

Bastante triste, ellos saben que he pasado momentos difíciles en el fútbol, con lesiones, pero de esta nos vamos a reponer, vamos a salir y esperamos estar pronto en las canchas.

Andino estuvo acompañado de su familia en todo momento e inmediatamente después de ser operado comenzó a mentalizarse en su recuperación.

¿Es la lesión más dura que ha tenido o sufrió peores?

Ya había tenido (ligamentos) cruzados en las dos rodillas, esta es una más y esperamos en Dios poder estar bien y en las canchas haciendo lo que más me apasiona.

Le tocará ser un aficionado más en lo que resta del campeonato...

Espero que al equipo le vaya de la mejor manera, hay un gran grupo, esperamos que el equipo pueda lograr ese tricampeonato que es lo que más anhelamos.

Los inicios duros son normales en Motagua, pero a medida avanza el torneo se asientan...

Es normal, venimos saliendo de la pretemporada, creo que el equipo a medida vayan avanzando las jornadas se irá consolidando como en años anteriores.