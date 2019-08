Diego Vázquez: "No se pongan el traje de Fair Play cuando hay que estar en la cancha"

Diego Vázquez se volvió a referir al clásico contra Real España donde perdieron 1-0 con gol al minuto 90+9. El técnico respondió a los cuestionamientos sobre anti Fair Play.

Hernán Medford: "Respeto al Motagua, pero la persona que los dirige me decepcionó"

También se refirió a su molestia previo al encuentro en el Estadio Olímpico por el balón.

" Ya pensando en Real Sociedad. Quedan incidencias y detalles para mejorar, que no vi que comentaron como el tema del balón. Se jugó toda una primera fecha con una pelota, en la pretemporada mandan un balón y vamos allá y nos obligan a jugar con el balón amarillo del torneo pasado y los árbitros lo aceptan. Ellos aducían que no lo tenían, apenas en la segunda fecha, cuando en la primera se jugó en todas las canchas con el esférico blanco y no es la misma, no es que cambie el color. Son pelotas diferentes".

Y agregó: "Los árbitros cómo aceptan eso si ya se jugó la primera fecha. En ese caso la Liga no tiene orden, tiene orden para el tiempo, pero no para el balón que es el elemento principal. Si no hay pelota no se juega. En toda la primera fecha se juega con un balón, comienza la segunda y resulta que Real España, que el presidente de la Liga es de ese equipo, y no lo mandó".

Vázquez reiteró que su queja no es por el esférico. "Igual con ese balón salimos campeones", sino porque se vieron obligados a jugar con uno diferente al que usaron en pretemporada y la primera fecha.

"Ahora nosotros el domingo vamos a jugar con la pelota Mikasa con la que se juega con Segunda División, que es pesada. Porque cada equipo hace lo que quiere. Con ese balón fuimos bicampeones, no tiene nada que ver con el desarrollo del juego. Pero si es tan estricta (la Liga) para los horarios y un detalle tan importante no lo hace valer. Porque no sé si el comisario lo puso, pero aceptó y después se juega con la pelota que quieren. Entonces el domingo que cada equipo ponga el balón que se le de la gana, nosotros vamos a poner uno".

Sobre los cuestionamientos en Real España por la pérdida de tiempo

Hernán Medford, técnico aurinegro, dijo estar decepcionado del entrenador del Motagua y lo acusó de indicarle a sus jugadores que se tiraran al suelo.

"Y con dos menos qué querés, ¿qué hace uno con dos menos en un clásico de visitante?. Te jugamos 12 minutos, hasta que hiciera el gol el España. Aquí hay cada cosa en esto. A Keylor Navas le dijeron algo cuando se tiró contra Honduras que clasificó Costa Rica al Mundial que se quedó tirado como tres minutos, no dijeron nada porque era Keylor Navas. No se pongan el traje de Fair Play cuando hay que estar en la cancha, con las incidencias, con dos jugadores menos, con el árbitro y la cancha inclinada qué tenés que hacer? ¿Hacer tiempo? No me gusta cuando se ponen líricos y en Fair Play, no estamos condiciones de hacer eso", cerró.