Crisanto respecto al juego ante el Real España: "Era un partido de barrio"

La polémica del partido entre el Real España y el Motagua aún sigue dejando secuelas en el campamento azul. Uno de los jugadores que no pudo evitar hablar al respecto fue Wilmer Crisanto, quien comentó así después de los comentarios del técnico de los catedráticos.

Ver más: Diego Vázquez habló después del partido ante Real España



"No sé que pueda tener el profe Medford hacía nosotros, pero mientras esto sea fútbol cualquier cosa puede pasar", indicó el lateral derecho.



Desde el punto de vista del jugador motagüense considera que en este encuentro sucedieron cosa que no deben pasar en la primera división. "Pasaron muchas cosas y empezó un quilombo ahí con dos pelotas, que si se jugaba con una, que con la otra. Creo que yo puedo decir por ese lado que se incumplió una ley que está escrita que debe ser con un solo balón".



Y agregó: "Yo no descarto que hasta la segunda división debe jugar con la pelota que jugamos nosotros y se jugó con una que no estaba autorizada para ese encuentro. Desde ahí puedo decir que era un partido de barrio".





Pero con la frente muy en alto, Wilmer Crisanto reconoció que el Real España les ganó de buena manera. "No hay que descartar que nos ganaron bien y en el último minuto con un balón parado y más bien es de felicitarlos. De parte de nosotros hay que trabajar más".



El carismático jugador de los azules es muy directo al asegurar que en este tipo de partido se suelen dar esta situaciones.

"En el fútbol y más en un clásico todo puede jugar, todo se va a hacer y eso pasó. Yo ya tiempos no miraba algo así, solo en mi barrio, donde ahí hay una pelota en mi casa, una pelota original y con las dos se pueden jugar y eso fue lo que se presentó en ese partido con dos pelotas en un mismo encuentro, donde una era del torneo pasado y otra del actual", finalizó.