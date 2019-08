Daniel Maradiaga, el zurdo de Tiloarque que protagonizará a Rambo de León en la película

Vestido con la camisa del Motagua, calzoneta azul, con calcetas blancas y con sus chimpas puestas cómo que iba a disputar un partido de fútbol, así nos encontramos en el campo de la colonia Nueva Esperanza, de Tegucigalpa a Marco Daniel Maradiaga Alvarado, el joven que será el encargado de realizar el papel de "Rambo" de León en la película.

Llamado el "Rambo" como Julio César de León, Daniel Maradiaga, comenzó a dominar el balón en una cancha de tierra, muy dispareja y llena de baches, pero su físico presenta grandes rasgos muy parecidos: piel canela, medio colocho, con una barba y un bigote no muy copado al igual que la exestrella del fútbol hondureño.

Con gran técnica y dominio del balón, Daniel hacía de su pelota su mejor aliada, pero a diferencia del verdadero Rambo, éste es zurdo y lógicamente ni que hablar de la pegada incomparable de Julio César de León.

"Desde que estoy pequeño me han dicho que tengo un parecido con Rambo e incluso cuando voy de compras o en cualquier sitio, siempre hay alguna persona que me pregunta que si soy algo de "Rambo" o si soy el hijo porque me parezco, solo en la pegada no, porque él es derecho y yo izquierdo, pero le doy con las dos", comenzó a contarnos Maradiaga Alvarado.

El protagonista del papel de Rambo de León, es muy cercano a los medios de comunicación, pues se desempeña en uno de las cadenas televisivas del país. "Yo trabajo en Canal 11 en la parte de producción y mi jefe Raúl Valladares, me dijo "Rambo", ya que en la Colonia y en el trabajo solo así me conocen. Entonces el licenciado me dijo que estaban haciendo un casting porque harán una película de Rambo de León y nos pusimos a reír y me dijo: ¿por que te reís si es en serio?", recuerda entre risas.

Luego nos detalla como fue que hizo para poder lograr un contacto final y participar en la lucha para ganarse el personaje que hoy protagonizará. "Luego averigüé y me puse en contacto con las personas y se dieron las cosas así. El día del casting llegaron dos chavos más. En general habían como 10 personas, pero el día del programa solo citaron a tres personas y nos dijeron que lo iban a elegir por votación y gracias a Dios muchas personas me dieron el apoyo y estoy agradecido".

La tarea para Daniel no es nada fácil, pues la personalidad de Rambo es especial, pero él tiene claro ciertas frases que marcan dicho personaje. "Las frases que más dice Rambo son: ponete a pensar, sabés, vez, hermano, la terapía ja,ja,ja. Son frases que comúnmente las dice en una plática".

Luego de ser escogido como el doble del Rambo, Daniel ya tuvo la oportunidad de charlar con Julio César de León y así fue el recibimiento que le dio.

"Normalmente lo he escuchado y sé como habla. Tuve la oportunidad de poder hablar con él por medio de una vídeo llamada y es una persona tranquila. Ese día que estábamos hablando, él le dijo a la producción: "Óiganme, si tiene gran parecido, pero el único detalle es que este cabrón tiene los dientes descompuestos ja,ja,ja. Fue algo de humor y todos nos pusimos a reír".

A pocos días para que la producción de la película se ponga en marcha, Daniel se muestra ilusionado, pero con el deber de dejar una gran impresión.

"Me siento con una gran responsabilidad, ya que interpretar un papel de un jugador de mucha calidad, como lo fue Rambo, tengo que ser igual como él fue cuando estaba joven. La verdad que alegre porque me dieron el papel, pero con mucha responsabilidad".

Las escenas que ya le han dicho que hará

Luces, cámaras, acción... pues el tiempo no da para más y Maradiaga Alvarado comenzará su gira de grabaciones la próxima semana, cuando le toque viajar a la casa de Rambo de León; Puerto Cortés.

"Ya está el guión redactado, ya me han dicho que es lo que tengo que hacer. Vamos a tener que ir al Excélsior a entrenar ya sea con los muchachos de las reservas. Hay escenas donde a Rambo se le muere su abuela y él venía para el Olimpia. Son escenas que te conmueven y tienes que mostrar todo tu dolor porque es un ser querido que se le muere", comenta.

Otras de las escenas que entrará en acción en Puerto Cortés será: "Cuando llaman a Rambo del Olimpia y él está con Capetillo, quien era su entrenador y le dan la noticia que Olimpia está interesado, luego hace los trámites y se viene con su tía y su hermano. Salen del aeropuerto y él parte a Tegucigalpa para firmar con el Olimpia".

Grabaciones en Italia la hará Rambo

La producción y las grabaciones de Rambo la Película tendrá varios escenarios, donde además estará involucrado el propio Julio César de León. "Habrán grabaciones en Puerto Cortés, en la parte de Miami, Estados Unidos y en Italia será el propio Rambo, cuando llegó. Estoy en el tramite de arreglar la visa para ir a Estados Unidos", contó Daniel.

Además, aseguró. "La película tiene que estar grabada para febrero próximo y en esta semana me están dado un permiso en la empresa y la próxima voy a Puerto Cortés a grabar algunas escenas".

"Si me pone a realizar un tiro libre, pero no con la derecha porque soy zurdo ja,ja,ja. Hasta ahorita solo me han dicho de escenas de entrenamiento".

Daniel, el orgullo de la familia

Nacido en Tiloarque, un barrio humilde de la capital, Marco Daniel Maradiaga Alvarado es el orgullo de su familia, luego que fue elegido como el protagonista desempeñar el papel de Rambo de León.

"Como cualquier familia al ver el triunfo de un hijo y mi mamá, papá, hermanos muy alegres y todos apoyándome al cien. Me siento agradecido con Dios por darme una familia tan especial", contó.

"Yo vengo desde abajo y esta nueva etapa en mi vida la voy a tomar con humildad y con los pies en la tierra".

Rambo la película ha causado gran expectativa desde que se anunció su realización y aún más los actores y los escenarios que se podrán en marcha para esta grabación.